Washington und Berlin (ots/PRNewswire) -WASHINGTON und BERLIN, 5. November 2024 /PRNewswire/ - Chemonics International, ein führendes Unternehmen für nachhaltige Entwicklung, gab die Übernahme von Luvent Consulting bekannt, einem bekannten Berliner Unternehmen, das sich auf Lösungen für nachhaltige Entwicklung spezialisiert hat. Diese strategische Partnerschaft ist ein Zeichen für das Engagement von Chemonics, seine Präsenz in Europa und darüber hinaus auszubauen, da das Unternehmen weiterhin komplexe globale Herausforderungen angeht.Mit 50 Jahren Erfahrung hat sich Chemonics als zuverlässiger Partner bei der Bereitstellung innovativer und effektiver Entwicklungslösungen in mehr als 150 Ländern etabliert. Durch den Zusammenschluss mit dem Fachwissen und dem Netzwerk von Luvent will Chemonics seine Unterstützung für internationale Partnerschaften verstärken, die auf maßgeschneiderte, lokal ausgerichtete Lösungen für Gemeinden in aller Welt hinarbeiten."Die Übernahme von Luvent Consulting ist ein aufregender Meilenstein für Chemonics, da wir unseren Kundenstamm erweitern und unsere Fähigkeiten ausbauen", sagte Jamey Butcher, President und CEO von Chemonics. "Die umfassende Erfahrung und das Verständnis von Luvent für die nachhaltige Entwicklung fügen sich nahtlos in unsere Mission ein, weltweit sinnvolle Veränderungen zu fördern. Gemeinsam freuen wir uns darauf, noch mehr Wirkung zu erzielen und die Ziele der nachhaltigen Entwicklung voranzubringen."Als Spezialist für internationale Entwicklung bringt Luvent eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen mit und bietet innovative Lösungen für die digitale Transformation, die Entwicklung des Privatsektors und den Klimaschutz. Als wertorientiertes Unternehmen hat das Luvent-Team im Auftrag europäischer Geber weltweit erfolgreich Projekte umgesetzt und sich dabei Anerkennung für seine innovativen Ansätze, messbaren Ergebnisse und integrativen Partnerschaften erworben."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Chemonics, einem führenden Unternehmen im Bereich der internationalen Entwicklung", so Alexander von Brühl-Pohl, Mitbegründer und Managing Director von Luvent. "Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unser Fachwissen in größerem Umfang zu nutzen, mehr Gemeinden zu erreichen und positive Veränderungen dort voranzutreiben, wo sie am nötigsten sind.""Diese Übernahme markiert ein aufregendes neues Kapitel für Luvent Consulting, da wir die umfangreichen globalen Ressourcen von Chemonics mit unserem innovativen Ansatz für internationale Entwicklung verbinden", sagte Benedikt Pollmeier-Aletras, Mitbegründer und Managing Director von Luvent. "Wir sind sehr daran interessiert, die umfassende Erfahrung und Infrastruktur von Chemonics zu nutzen, um noch wirkungsvollere und nachhaltigere Lösungen zu entwickeln, insbesondere in Zusammenarbeit mit europäischen Finanzierungsinstitutionen. Gemeinsam können wir die Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit zielgerichtet und wertorientiert vorantreiben."Die Übernahme von Luvent unterstreicht das Engagement von Chemonics für die Förderung von Zusammenarbeit und Innovation in der globalen Entwicklungsgemeinschaft. Durch die Bündelung von Ressourcen, Netzwerken und Fachwissen wollen Chemonics und Luvent nachhaltige Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt - von der Armutsbekämpfung bis zum Umweltschutz - anbieten.Informationen zu Chemonics International:Chemonics International ist ein führendes Unternehmen für nachhaltige Entwicklung, das in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist. Unsere Aufgabe ist es, sinnvolle Veränderungen zu fördern, damit die Menschen ein gesünderes, produktiveres und unabhängigeres Leben führen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.chemonics.com.Informationen zu Luvent:Luvent Consulting ist Europas Spezialist für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Lösungen für die dringendsten Herausforderungen in der internationalen Entwicklung. Wir konzentrieren uns auf die digitale Transformation, den Klimaschutz und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum durch Partnerschaften mit dem privaten Sektor und wollen wertorientierte, transformative Projekte durchführen, die eine dauerhafte Wirkung erzielen, Gemeinschaften stärken und das Wohlergehen künftiger Generationen sichern." Weitere Informationen finden Sie unter www.luvent-consulting.com