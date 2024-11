Mainz (ots) -Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing setzt in Zusammenarbeit mit der BayernLB die Finanzierung zweier großvolumiger Nahverkehrsvorhaben der DB Regio auf die Schiene: Im Rahmen der beiden SPNV-Projekte "Netz Ostsee-Alster" und "Netz Werdenfels 2028+" werden insgesamt 24 umweltfreundliche neue Züge finanziert.18 Triebfahrzeuge für den OstseeraumDas Projekt "Netz Ostsee-Alster" (OSTA) ist ein bedeutendes Regionalverkehrsvorhaben, das den stark frequentierten öffentlichen Nahverkehr zwischen Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein modernisiert und nachhaltiger gestaltet.Die DB Regio AG hat den Zuschlag erhalten, ab Dezember 2027 den Betrieb auf den Regional-Express-Linien zwischen Hamburg, Lübeck, Schwerin und Rostock zu übernehmen. Ein zentrales Element dieses Projekts für den nachhaltigen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist der Einsatz von 18 neuen elektrischen Doppelstocktriebfahrzeugen vom Typ Coradia Max, die vom renommierten Hersteller Alstom geliefert werden. Die neuen Züge stärken den Tourismus in der Region und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen.Die Strukturierung des Projekts erfolgt durch die DAL zusammen mit einer maßgeschneiderten Finanzierung durch die BayernLB über insgesamt 30 Jahre im Rahmen eines "Green Financing". Die BayernLB ist Konsortialführerin eines Konsortiums mit der KfW IPEX Bank GmbH, die sich zur Hälfte an der Finanzierung beteiligt.Sechs neue Züge im Werdenfelser LandMit einem innovativen Finanzierungsmodell bringen die DAL und BayernLB ein weiteres großvolumiges SPNV-Projekt für die DB Regio ins Rollen.Für die Optimierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Werdenfelser Land hat die DB Regio als Streckennetzbetreiber ein neues Mischflottenkonzept entwickelt, das neben der Nutzung von Bestandsfahrzeugen auch sechs neue elektrische Doppelstocktriebwagen umfasst. Die Züge des Typs Siemens Desiro HC werden vor allem auf der stark von Pendlern und Touristen genutzten Strecke zwischen München und Garmisch-Partenkirchen eingesetzt werden. Dank ihrer modernen und energieeffizienten Technologie tragen die Elektrotriebzüge nicht nur zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei, sondern helfen auch, den Auto-Individualverkehr in der sensiblen Alpenregion zu verringern.Die Finanzierung erfolgt im Rahmen einer Leasingstruktur, bei der die DAL als Leasinggeber und die BayernLB als Finanzierer fungieren. Die Finanzierungsdauer beträgt insgesamt 27 Jahre, wobei, wie beim SPNV-Projekt "Netz Ostsee-Alster", die Bauzeitfinanzierung in das Gesamtfinanzierungskonzept integriert wurde.Finanzierung der Mobilitätswende"Wir freuen uns, dass wir unsere umfangreiche Expertise in der Finanzierung von SPNV-Lösungen in diese beiden anspruchsvollen Projekte einbringen konnten und mit unseren passgenau arrangierten Finanzierungsstrukturen die Anforderungen aller beteiligten Partner erfüllt haben", betont Bernd Lapp, Fachleiter SPNV im Bereich Transport & Logistik bei der DAL.Die Realisation von Finanzierungen für SPNV-Projekte wie "Netz Werdenfels 2028+" und "Netz OSTA" unterstreicht die Rolle der DAL bei der Förderung nachhaltiger Mobilität und der Modernisierung des Schienenverkehrs in Deutschland. Als ein führender Anbieter für strukturierte Finanzierungslösungen im Infrastrukturbereich trägt die DAL dazu bei, die Verkehrswende aktiv voranzutreiben und den Schienenverkehr als zentrale Säule der umweltfreundlichen Mobilität auszubauen.Über die Bayern LB:Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft. Sie hat sich dem Fortschritt verpflichtet. Ihre Kunden - Unternehmen, Sparkassen, institutionelle Investoren und die öffentliche Hand - stehen im Mittelpunkt ihres nachhaltigen Handelns. Im Firmenkundengeschäft fokussiert sich die BayernLB auf Zukunftssektoren, beispielsweise Mobilität, Energie, Technologie, Bau und Grundstoffe, Maschinen- und Anlagenbau. Die Bank begleitet insbesondere Unternehmen aus diesen Branchen bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Eigentümer der BayernLB sind der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern.Über die DAL:Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG gehört mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2,4 Mrd. Euro pro Jahr zu einem der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern.