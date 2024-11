EQS-Media / 05.11.2024 / 10:00 CET/CEST

Bernhard Orlik und Jörg Engmann gehören seit dem 01. November zum Team der HCE Consult AG

Bernhard Orlik wird dritter Vorstand der HCE Consult AG

Jörg Engmann übernimmt als Senior Berater die Zuständigkeit für Berlin und Ostdeutschland

Die Entwicklung der neuen, flexiblen Softwarelösung schreitet planmäßig voran, sie wird zum Jahreswechsel einsatzbereit sein



Berlin, 05. November 2024



Das bestehende Beraterteam der im Juni in Berlin neu gegründeten HCE Consult AG wird ab November 2024 von Bernhard Orlik und Jörg Engmann verstärkt. Bernhard Orlik wird als drittes Mitglied in den Vorstand einziehen und Jörg Engmann wird als Senior Berater die Kundenbetreuung in Berlin und Ostdeutschland, übernehmen.



Bernhard Orlik beschäftigt sich beruflich seit 30 Jahren mit der Betreuung von Hauptversammlungen und Corporate Events. Als externer Versammlungsleiter hat er zudem zahlreiche - durchaus kritische - Hauptversammlungen geleitet. Orlik startete seine Karriere Mitte der 90er Jahre bei der SLS HV-Management AG. Ab 1999 war er als Vorstand bzw. Geschäftsführer maßgeblich am Aufstieg und nachhaltigen Erfolg der HCE Haubrok AG bzw. nach der Übernahme durch Link firmierend als Link Market Services GmbH beteiligt. Seit Ende 2022 war Orlik Head of Client Services bei der Computershare Deutschland GmbH & Co KG.



Sabrina Romes kommentiert: "Mit dem Eintritt von Bernhard Orlik, der seit 30 Jahren mit dem deutschen und österreichischen HV Markt bestens vertraut und auch im Markt perfekt vernetzt ist, unterstreichen wir unseren Ansatz des umfassenden und hohen Beratungsniveaus für unsere Kunden gepaart mit einem individuellen Projektmanagement dank leistungsfähiger Software."



Bernhard Orlik: "Für besonders bemerkenswert halte ich es, dass bereits einige Kunden den Auftrag für ihre Hauptversammlung 2025 an HCE Consult vergeben haben. Dies ist ein Vertrauensvorschuss aber auch der Beweis, dass das Konzept der HCE am Markt honoriert wird."



Jörg Engmann leitete lange Jahre das Berliner Büro von Link Market Services und war seit Oktober 2022 bei Computershare Deutschland als Senior Berater in Berlin beschäftigt. "Es dürfte keinen HV-Berater in Deutschland geben, der die Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen der ostdeutschen und insbesondere der Berliner HV-Kunden besser kennt als Jörg Engmann" ergänzt Sabrina Romes. "Dies zeigt sich auch in der hohen Kundenzufriedenheit, die Jörg über die Jahre aufgebaut hat." Unter der Leitung von Engmann wird ein kompetentes und kundenorientiertes Berater-Team am Berliner Standort aufgebaut werden.



"Ich freue mich sehr darauf, mit der neuen und modernen IT-Lösung - ohne Altlasten und Innovationsstau, entwickelt auf Basis der Erfahrungen jahrelanger HV-Praxis - die individuellen Kundenwünsche rechtssicher und kompromisslos umsetzen zu können." kommentiert Jörg Engmann seinen Wechsel zur HCE Consult AG.



Mit dem Eintritt von Bernhard Orlik und Jörg Engmann kann die HCE Consult AG somit bereits vier Monate nach Gründung ein in Deutschland und Österreich nahezu konkurrenzloses und anerkannt höchstes Beratungsniveau anbieten.

Bis zur Saison 2025 werden noch weitere erfahrene und im Markt bekannte Berater*innen das HCE Consult Team verstärken.



Auch die Entwicklung der neuen Software schreitet planmäßig voran. So konnte anlässlich der CIRA Jahreskonferenz am 16. Oktober 2024 in Wien bereits die iOS-App für Registration und Abstimmung vorgestellt werden.

"Die moderne Architektur der Software in Kombination mit einem erfahrenen, eingespielten und breit aufgestellten Entwicklerteam erlaubt uns, die neue HCE-IT-Lösung bis zum Jahreswechsel getestet in der Praxis einsetzen zu können." bestätigt Volker Ketzel, im Vorstand der HCE Consult für IT zuständig, den Zeitplan.



Kontakt:

HCE Consult AG

Sabrina Romes - sr@hce-consult.de

Bernhard Orlik - bo@hce-consult.de

Jörg Engmann - je@hce-consult.de

Kurfürstendamm 57

10707 Berlin

Tel: +49 30 814 533 820



Berlin - berlin@hce-consult.de

München - muenchen@hce-consult.de

Wien - wien@hce-consult.at



www.hce-consult.de

www.hce-consult.at

