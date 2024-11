MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Während die Umsätze des Modekonzerns die Erwartungen getroffen hätten, habe das bereinigte operative Quartalsergebnis angesichts des Fokus von Boss auf die Kosten darüber gelegen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Währungseffekte herausgerechnet, sehe die Lage allerdings anders aus. Die Zahlen seien durch ein nach wie vor herausforderndes Marktumfeld geprägt./ck/gl



