CASABLANCA, Marokko - Der erste Morocco Showcase Summit: Tourism, Hospitality, Invest (Tourismus, Gastgewerbe und Investition) findet am 19.-20. November im Marriott Hotel in Casablanca statt. Dabei werden internationale Investoren, Bauunternehmer, Finanziers und führende Unternehmen in der Hotelbranche zusammenkommen und Geschäftschancen auf dem dynamischen marokkanischen Markt erkunden. ( https://apo-opa.co/40ysSWc ) Der zweisprachig auf Englisch und Französisch abgehaltene Gipfel, der in Zusammenarbeit von der Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) und API Events organisiert wird, wird die innovativen marokkanischen Finanzierungsprogramme sowie die Investitionsmöglichkeiten in die strategische Infrastruktur zur Förderung des Tourismus vorstellen. Die Anziehungskraft von Marokko als Urlaubs- und Investitionsziel wird durch seine leichte Erreichbarkeit von Europa aus - weniger als drei Flugstunden von den wichtigsten europäischen Hauptstädten entfernt - noch verstärkt. David Desta, Vice President for Hotels & Hospitality für JLL Africa, erklärte: "Die strategische Lage von Marokko als Brücke zwischen Europa und Afrika macht das Land zu einem attraktiven Ziel für europäische Touristen und Investoren". "Seine Nähe zu Europa, seinem größten Markt, lockt Urlaubsreisende an. Die Anwesenheit von Marokkanern in diesen nahegelegenen Märkten trägt ebenfalls zur Bekanntheit des Landes bei. Einen wesentlichen Beitrag leistet auch die marokkanische Flughafeninfrastruktur und das umfassende Straßennetz, wodurch mehr Fluggesellschaften angezogen werden." SMIT hat mehrere Incentive-Veranstaltungen durchgeführt, um europäische Hotelketten und Investoren im Gastgewerbe auf das Land aufmerksam zu machen. Internationale Hotelketten wie Accor, Marriott und Hyatt waren schon seit Anfang der 2000er Jahre in Marokko präsent. Die kürzlich von der Regierung zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 600 Millionen US-Dollar zur Umstrukturierung und Verbesserung der Tourismusinfrastruktur sowie Investitionsanreize für Kapitalaufwendungen belegen die Anstrengungen, das Land für Investitionen attraktiv zu machen. "SMIT bietet weiterhin ein sehr wettbewerbsfähiges Investitionsklima: dies beinhaltet Anreize wie eine Befreiung von der Mehrwertsteuer für Investitionsgüter, die vollständige Befreiung von Zollgebühren für ausländische Investitionen sowie Beihilfen der Regierung in Höhe von bis zu 30 % der Gesamtinvestitionen pro Projekt", kommentierte Govind Mundra, Head of Development for Middle East & Africa bei Wyndham Hotels & Resorts. "Diese Anreize sowie das ehrgeizige Ziel von Marokko, die Zahl der Touristen bis 2030 auf 26 Millionen jährlich zu steigern, bieten eine solide Grundlage für Wyndham, um seine Präsenz in Marokko mit einer größeren Auswahl seiner 25 unterschiedlichen Marken weiter auszubauen." Durch die Fußballweltmeisterschaft 2030, die Marokko zusammen mit Portugal und Spanien ausrichten wird, wird Marokko seine Außenwirkung und die Anziehungskraft für europäische Reisende und Unternehmen deutlich steigern. "Durch diesen Meilenstein wird sich Marokko auf der internationalen Bühne präsentieren und Millionen von Fans, Touristen und Geschäftsreisenden aus Europa und anderen Ländern anziehen", erklärte Mundra. "Die verstärkte internationale Aufmerksamkeit wird nicht nur den Freizeittourismus fördern, sondern Marokko auch als führende Destination für Geschäftsveranstaltungen und Konferenzen (MICE) etablieren - was perfekt zur Strategie von Wyndham passt." Der Morocco Showcase Summit wird als Plattform für Investoren fungieren, die mehr über die Investitionsmöglichkeiten im Land erfahren, Kontakte zu wichtigen Akteuren knüpfen und Einblicke durch Branchenfachleute erhalten können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://apo-opa.co/40ysSWc . Hinweis: Für akkreditierte Investoren stehen ausgewählte Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Setzen Sie sich mit Murray unter murray@apievents.com in Verbindung, um sich Ihren Platz beim Morocco Showcase Summit zu sichern. Vertrieben durch die APO Group im Namen von API Events. Bild herunterladen (1): https://apo-opa.co/3YR8mPl Bildunterschrift (1): David Desta, Vice President for Hotels & Hospitality für JLL Africa Bild herunterladen (2): https://apo-opa.co/48wN1xL Bildunterschrift (2): Govind Mundra, Head of Development for Middle East & Africa bei Wyndham Hotels & Resorts Bild herunterladen (3): https://apo-opa.co/48Qo3K1 Anfragen zum Morocco Showcase Summit richten Sie bitte an:

