AustriaEnergy International GmbH

Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH ISIN: DE000A3LE0J4



seit: 05.11.2024

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

H1 2024 profitabel, Mehrheitsverkauf der ASC7 ist im Gange

Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ist ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J). Das erste Halbjahr 2024 hat die Gesellschaft profitabel abgeschlossen, vor allem getrieben von Bestandsveränderungen, die EUR 5,4 Mio. (H1 23: EUR 0,7 Mio.) erreichten. Der geplante (Teil-)Verkauf des Projekts ASC 7 (erwartete Erlöse um $ 10 Mio.) schreitet voran, das PPA ist in Endverhandlung. Wir gehen davon aus, dass der Verkauf noch 2024 erfolgt. Weitere Projekt-Verkäufe in erheblicher Größenordnung stehen erst ab 2026/2027 an - hierunter auch ein Grün Wasserstoff/Grün-Ammoniak-JV (ASOE 10&11), das alleine EUR 29 Mio. Verkaufserlös bringen soll und im Idealfall bis Ende 2025 die Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen haben wird. Aktuell sind alle Behördenfeedbacks zu der 7/2024 erfolgten Einreichung positiv.

