Budapest (ots) -Das Europäische Institut für Innovation und Technologie (EIT) stellt Unternehmerinnen und Investorinnen vor, die die Innovations- und Investitionslandschaft Europas maßgeblich gestalten.- Expert:innen wie Inga Grieger, Katarzyna Piasecki und Laura Wirsztel teilen Erfahrungen und Perspektiven zu Innovation und Investition.- Innovative Gründer:innen präsentieren ihre Lösungen im Rahmen einer Pitch-Session.- Konferenzteilnehmer:innen erhalten Einblicke in die neuesten Forschungsergebnisse der Studie Women founders in European deep tech startups der Initiative EIT Supernovas. Zudem wird der neue Data Room vorgestellt, der die Sichtbarkeit von Frauen geführten Start- und Scale-ups erhöht. Er bietet eine Plattform, um Unternehmer:innen mit potenziellen Investor:innen zu vernetzen.Der November steht ganz im Zeichen der Start-up-Szene, denn die Slush-Konferenz versammelt erneut die besten Tech-Innovator:innen und Investor:innen in Helsinki, Finnland. In diesem Jahr bietet die am Vortag zu Slush stattfindende INNOVEIT-Konferenz Gründer:innen und Investor:innen eine besondere Plattform: Als Auftaktveranstaltung präsentiert die EIT Community, das Kooperationsnetzwerk des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT), visionäre Frauen aus dem europäischen Ökosystem, die aktiv die Innovations- und Investitionslandschaft mitgestalten. Die Teilnehmer:innen erwarten inspirierende Vorträge, Podiumsdiskussionen und spannende Pitch-Sessions.Themenschwerpunkte der INNOVEIT-Konferenz:Unter dem Titel Pioneering women: driving innovation and investment in Europe bietet die englischsprachige EIT-Eventreihe eine besondere Gelegenheit, mehr über die Erfahrungen, Strategien und Erfolge von Unternehmer:innen und Investor:innen zu erfahren.· Inspirierende Vorträge und Podiumsdiskussionen: Branchenführerinnen wie Inga Grieger (BMW i Ventures), Katarzyna Piasecki (European Women in VC) und Laura Wirsztel (BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund) teilen ihre Erfahrungen und Sichtweisen zu Innovation und Investition.· Pitch-Session visionärer Start-ups: Gründer:innen präsentieren ihre innovativen Lösungen vor einem Publikum aus Investor:innen und Medien. Diese Unternehmen (Coat-It, DigiClean Solutions, Mimark, NOOVI, Quicksave Interactive, SpaceCrop, Walk 15,) setzen mit ihren Lösungen neue Maßstäbe in der Technologiebranche.· Exklusive Studieneinblicke: Konferenzteilnehmer:innen erhalten Einblicke in die ersten Ergebnisse der Studie Women founders in European deep tech startups, die von der Initiative EIT Supernovas in Zusammenarbeit mit der European Investment Bank und dem European Investment Fund durchgeführt wurde und die Rolle von Frauen in diesem Sektor beleuchtet· Launch des EIT Supernovas Data Room: Eine neuartige Plattform, die Frauen-geführten Start-ups Sichtbarkeit verleiht und Investor:innen Zugang zu erstklassigen Investitionsmöglichkeiten bietet.Eine Anmeldung zur INNOVEIT-Konferenz ist hier möglich: Pioneering women: driving innovation and investment in Europe.Europas größtes Innovationsnetzwerk bei SlushWährend Slush (20.-21. November) haben Besucher:innen die Gelegenheit, mehr über die EIT Community und ihre Initiativen wie die EIT AI Community und EIT Supernovas zu erfahren. Ein besonderes Highlight ist der Networking Lunch "Grow your Community" am 20. November von 11:30 bis 13:30 Uhr am Messestand der EIT Community (#6C5). Dieses Networking-Event bietet allen Slush-Besuchern eine Plattform, um sich mit Start-ups, Investor:innen und Partner:innen aus dem EIT-Ökosystem zu vernetzen.Besucher:innen am EIT Community Stand haben zudem die Möglichkeit, die drei Gewinner-Start-ups der diesjährigen EIT AI Challenge kennenzulernen und sich mit Partner:innen aus verschiedenen EIT-Initiativen sowie Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KICs) zu vernetzen, darunter:- EIT Alumni (https://eit.europa.eu/our-communities/eit-alumni)- EIT Artificial Intelligence Community (https://ai.eitcommunity.eu/)- Empowering Women in Agrifood (https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood) (EWA)- EIT Girls Go Circular (https://eit-girlsgocircular.eu/)- EIT Red Kalyna (https://eitjumpstarter.eu/red-kalyna-by-eit-community/)- Strada (https://stradawomen.eu/) (Empowering Women in Manufacturing)- EIT Supernovas (https://supernovas.eitcommunity.eu/)- WomenTechEU (https://womentecheurope.eu)Weitere Informationen zur EIT Community (https://eit.europa.eu/activities/eit-community-activities-working-together-create-innovation-opportunities-all) und Slush (https://slush.org/).About the EIT CommunityThe EIT Community is a collaborative network comprising the European Institute of Innovation and Technology (https://eit.europa.eu/)'s (EIT) long-term partnerships, known as Knowledge and Innovation Communities (KICs). These KICs are dedicated to driving systemic change in Europe and beyond, focusing on key areas such as climate change, energy, health, food, manufacturing, raw materials, digitalisation, urban mobility, culture and creativity. By harnessing the collective expertise of the KICs, the EIT Community initiatives power innovation, entrepreneurship and creativity.About the European Institute of Innovation & Technology (EIT)The EIT strengthens Europe's ability to innovate by powering solutions to pressing global challenges and by nurturing entrepreneurial talent to create sustainable growth and skilled jobs in Europe. The EIT is an EU body and an integral part of Horizon Europe, the EU Framework Programme for Research and Innovation. The Institute supports dynamic pan-European partnerships, EIT Knowledge and Innovation Communities, among leading companies, research labs and universities. Together with their leading partners, the EIT Community offers a wide range of innovation and entrepreneurship activities across Europe: entrepreneurial education courses, business creation and acceleration services and innovation driven research projects.The EIT bridges gender gaps in the European innovation and entrepreneurship, through gender mainstreaming, and tailored women entrepreneurship & leadership programmes. The EIT is acknowledged by the European Commission (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6aeb2414-64e8-11ef-a8ba-01aa75ed71a1/language-en) for bringing down barriers to women's participation in Europe's innovation. In 2023 the EIT won the European Union Agency Network (EUAN) Diversity & Inclusion Award. In the EIT Community women make 40% decision makers and 45% graduates from the EIT labelled education programmes. 