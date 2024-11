London (ots/PRNewswire) -- Mehr als 0,5 Millionen Kunden vertrauen bereits dem Sanitas-Portal- Die in der App enthaltene Chronic Journey konzentriert sich auf die Erkennung von Bluthochdruck mit der Integration der Remote Vital Signs-Technologie von Lifelight- Sanitas ermöglicht es den Nutzern, über ihr eigenes mobiles Gerät indikative Schätzungen ihres Blutdrucks zu erhaltenIn einem bahnbrechenden nächsten Schritt für die Gesundheitsvorsorge geht Sanitas eine Partnerschaft mit Lifelight ein, einer neuartigen Spitzentechnologie, um den Nutzern seiner privaten Gesundheits-App Blutdruckschätzungen zur Verfügung zu stellen.Mit der Sanitas Portal App haben bereits über 0,5 Mio. Kunden einen Überblick über ihre Versicherungs- und Gesundheitsleistungen. Die Nutzer der App können sich für sportliche Betätigung belohnen lassen, Symptome überprüfen, Unterstützung bei psychischen Problemen erhalten, komplizierte Arztrechnungen übersetzen, Quittungen einscannen oder schnell den Versicherungsschutz überprüfen. Außerdem können die Kunden wertvolle Unterstützung durch einen virtuellen Assistenten und ein persönliches Beratungsteam erhalten.Mit der Aufnahme von Lifelight verfolgt Sanitas nun einen proaktiven Ansatz, um die Gesundheitsrisiken weiter zu verringern. Ein Leitfaden für chronische Krankheiten in der App konzentriert sich auf die Prävention, Erkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) durch frühzeitige Überwachung und präventive Maßnahmen.Das Sanitas-Portal ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar. Es ist das erste Mal, dass Lifelight eine vollständige Sprachunterstützung bietet.Das von xim Limited entwickelte Lifelight ermöglicht es den Kunden von Sanitas, ihren Blutdruck zu Hause selbst zu messen, wobei sie durch Anweisungen auf dem Bildschirm angeleitet werden.Einer der Hauptvorteile von Lifelight ist nicht nur die schnelle Messung der Vitalparameter, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit - kein Kontakt, keine unbequeme Manschette, kein Ausziehen, keine Wearables - Benutzer schauen einfach 40 Sekunden lang auf den Bildschirm ihres mobilen Geräts.Die Kunden von Sanitas können bequem von zu Hause aus oder aus der Ferne sicher auf Lifelight zugreifen - jederzeit und überall. Hier kann Lifelight wirklich skalieren und Effizienzsteigerungen mit verbesserten Gesundheitsergebnissen erzielen.Evelyne Dürr, Projektleiterin für digitale Dienstleistungen bei Sanitas, kommentiert das Joint Venture wie folgt: "Die Partnerschaft mit Lifelight, um unseren Krankenversicherungskunden Blutdruckschätzungen anzubieten, ist ein wesentlicher Schritt in unserer Vision der präventiven Versorgung. Wir möchten unsere Kunden dazu ermutigen und befähigen, Experten für ihre eigene Gesundheit zu werden. Die kontaktlose Technologie von Lifelight kann auch zu Hause zur Blutdruckmessung eingesetzt werden. Sie liefert wichtige Informationen für die Früherkennung von Bluthochdruck."Laurence Pearce, CEO und Gründer von Lifelight, sagte: "Wir sind motiviert, mit einer bekannten und etablierten Krankenversicherungsmarke zusammenzuarbeiten, was uns ermöglicht, Lifelight zu skalieren und das laufende Präventionsprogramm von Sanitas zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, über den Schweizer Kundenstamm von Sanitas noch mehr Menschen in Europa zu erreichen. Dabei bauen wir auf unser gemeinsames Ziel, alle Menschen, die dies wollen, in die Lage zu versetzen, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen, um das Wohlbefinden des Einzelnen zu verbessern, die Gesundheitskosten zu senken und letztlich das Risiko von CVD zu verringern."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Suzanne Congdon - media@lifelight.ai https://lifelight.ai/Mit über 800.000 Versicherten und Prämieneinnahmen von mehr als drei Milliarden Franken ist Sanitas (www.sanitas.com) einer der grössten Schweizer Krankenversicherer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2548805/Lifelight_Sanitas.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sanitas-einer-der-grossten-krankenversicherer-der-schweiz-bettet-die-vitalparameter-von-lifelight-in-die-kunden-app-ein-302296347.htmlOriginal-Content von: Lifelight, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177325/5901750