Die Aktienmärkte haben Angst so kurz vor der US-Wahl: sichtbar ist das im Fear and Greed Index, vor allem aber im extrem hohen Verhältnis von Puts zu Calls sowie bei der Positionierung im Volatilitäts-Barometer VIX. Wenn solche "Angst-Positionen" so extrem hoch sind, passiert meistens erst einmal das Gegenteil: die Aktienmärkte steigen. Das könnte auch diesmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...