Wallisellen - Microsoft gibt bekannt, dass Nicolas Probst zum 1. November 2024 die Position des PR- und Kommunikationsmanagers für die Schweiz übernommen hat. In dieser Funktion wird Probst direkt an Michael Isaac berichten und sowohl die externe als auch die interne Kommunikation sowie die Thought-Leadership-Positionierung in der Schweiz verantworten. Probst bringt umfangreiche internationale Erfahrung in der Unternehmenskommunikation mit und hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...