DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALNO AG WDL14/19 ANOW DE000A11QHW7 08.11.2024 HZE/EOT
ALNO AG 13/18 ANOA DE000A1R1BR4 08.11.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALNO AG WDL14/19 ANOW DE000A11QHW7 08.11.2024 HZE/EOT
ALNO AG 13/18 ANOA DE000A1R1BR4 08.11.2024 HZE/EOT
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