Baden-Baden/Mainz (ots) -Deutsch-französischer Kontrabassist ist künstlerischer Leiter des 54. SWR NEWJazz Meetings / Proben in Baden-Baden ab 18.11. / Abschlusskonzert in Karlsruhe am 23.11.2024Pascal Niggenkemper, Kontrabassist aus Straßburg, leitet das SWR NEWJazz Meeting 2024. Das von ihm zusammengestellte, international besetzte Tuvalu-Ensemble wird ab dem 18.11. in Baden-Baden seine musikalisch-lyrisch-szenische Komposition "d'une rive à l'autre" erabeiten und im Anschluss am 23.11. im Tollhaus Karlsruhe präsentieren.Neues wagen! Das ist das Motto des SWR NEWJazz Meeting seit 1966. Eine Woche lang bekommen hier experimentierfreudige Musiker:innen die Möglichkeit, im Rundfunkstudio ganz besondere Projekte zu realisieren und am Ende öffentlich zu präsentieren. Der in Engen, Hegau am Bodensee, aufgewachsene und jetzt in Frankreich lebende Kontrabassist und Komponist Pascal Niggenkemper ist 2024 künstlerischer Leiter des Meetings. Inspiriert von deutschen, französischen, flämischen, griechischen, englischen, farsi und okzitanischen Texten und Gedichten nimmt uns sein Ensemble mit auf eine musikalisch-lyrisch-szenische Reise nach Tuvalu. Das Südseearchipel wird in seiner Komposition durch verschiedene, im Raum verteilte Klangvorhänge symbolisiert. Die Gedichte sind je einer Insel und einem der Ensemblemitglieder gewidmet. Das Instrumental-Oktett setzt sich aus zwei identisch besetzten Quartetten zusammen, die Tuvalu zum Singen, Zischen, Flirren, Summen und Schreien bringen: ein Klangteppich, dem Farben, Patterns, Melodien, und Improvisationen entspringen.Kontrabassist Pascal Niggenkemper pflegt den kulturellen AustauschPascal Niggenkemper hat nach seinem Studium an der Musikhochschule Köln mit einem Stipendium an der Manhattan School of Music seinen Master gemacht und wurde aktives Mitglied der experimentellen Musikszene New Yorks. Mittlerweile lebt der Deutsch-Franzose in Straßburg. Ein Schwerpunkt seines musikalischen Schaffens ist die Erweiterung des Klanghorizonts des Kontrabasses: die akustische Verfremdung des Klangs mittels Präparationen sowie die Arbeit mit Motoren, wobei er das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine auslotet. Der kulturelle Austausch, das Zusammenspiel mit Musikern aus verschiedenen Ländern ist ein weiteres zentrales Anliegen in seinen Projekten.SWR NEWJazz Meeting 2024 mit dem Ensemble TuvaluPascal Niggenkemper (Kontrabass), Elisabeth Coudoux (Violoncello), Ben La Mar Gay (Trompete), Louis Laurain (Trompete), Mona Matbou Riahi (Klarinette), Joachim Badenhorst (Klarinette), Tizia Zimmermann (Akkordeon), Artemis Vavatsika (Akkordeon), Jaumes Privat (Spoken Word)Studiophase18. bis 22. November 2024, Baden-Baden, Friedrich-Bischoff-Studio, Studio 2KonzertSamstag, 23. November 2024, 20 Uhr, Tollhaus KarlsruheSendeterminSWR Kultur NOWJazz: Musikalische Statements - Der Kontrabassist Pascal Niggenkemper am Sonntag, 17. November 2024, 22:03 UhrFotos über www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr-new-jazz-meeting-2024Infos auch hier: Jazz auf SWR Kultur (https://www.swr.de/swrkultur/programm/swr-kultur-jazz-sendung-uebersicht-100.html)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5901775