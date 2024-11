HANGZHOU (IT-Times) - Die Citigroup hat sich in einem aktuellen Research-Update zum chinesischen E-Commerce-Sektor geäußert und seine Favoriten genannt. In einer am 4. November 2024 veröffentlichten Research-Studie äußert sich die Citigroup zum chinesischen E-Commerce-Sektor und favorisiert in der Reihenfolge...

Den vollständigen Artikel lesen ...