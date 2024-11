Eschborn (ots) -... Waschmaschinen in der Energieeffizienzklasse A in mehreren oder sogar allen Waschprogrammen Energie sparen - und liegen damit falsch. Sie wissen nicht, dass sich die Energieeffizienzklasse A ausschließlich auf das Eco-Programm bezieht. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Marktforschungsstudie der Hausgerätemarke Beko zum Waschverhalten der Deutschen. Dabei will ein Großteil der Konsument:innen beim Wäschewaschen Energie sparen: Eine gute Energieeffizienz ist beim Kauf einer neuen Waschmaschine für die Befragten ein entscheidender Faktor. Beko hat die damit einhergehende Herausforderung erkannt und schließt die Energiesparlücke mit der neuen Technologie EnergySpin. Denn: Waschmaschinen mit EnergySpin sparen in den meistgenutzten Waschprogrammen bis zu 35 Prozent Energie.Die Hausgerätemarke Beko hat nachgefragt: In einer von dem Marktforschunginstitut INNOFACT AG durchgeführten repräsentativen Studie[1] erforschte das Unternehmen, welche Angewohnheiten und Präferenzen deutsche Verbraucher:innen beim Waschen haben. Bei der Umfrage stellte sich heraus, dass 91 Prozent der Deutschen Wert auf eine gute Energieeffizienzklasse bei ihrer Waschmaschine legen, jedoch nur wenige regelmäßig das Eco-Programm nutzen.Buntwäsche auf Platz 1, Eco-Programm auf Platz 5Bei mindestens 92 Prozent der Befragten läuft die Waschmaschine mindestens einmal pro Woche, während knapp die Hälfte (46 Prozent) sogar mehrmals die Woche wäscht. Allerdings nutzt nur etwas über ein Drittel regelmäßig das Eco-Programm. Die am häufigsten verwendeten Programme sind: Buntwäsche (Platz 1), Dunkle Wäsche/Jeans (Platz 2), Pflegeleicht (Platz 3), Kochwäsche/Baumwolle (Platz 4), Eco-Programm (Platz 5) und Mix-Programm (Platz 6).Doch dass sie damit alles andere als energiesparend waschen, wissen viele nicht. 85 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass ihre Waschmaschine in der Energieeffizienzklasse A in mehreren oder sogar allen Programmen Energie spart. Allerdings bezieht sich die Energieeffizienzklasse A ausschließlich auf das Eco-Programm. Werden beim Waschen andere Programme genutzt, wird keine Energie eingespart.Rund ein Drittel der Befragten gab an, sich bewusst gegen das Eco-Programm zu entscheiden und andere Waschprogramme zu bevorzugen, weil sie das Gefühl haben, dass diese Programme die Wäsche sauberer waschen.EnergySpin: Energiesparend in den meistgenutzten ProgrammenBeko präsentiert eine innovative Lösung, um die Energiesparlücke zu schließen: EnergySpin. Die neue Waschtechnologie ermöglicht es Verbraucher:innen nicht nur im Eco-Programm, sondern in den meistgenutzten Waschprogrammen Energie zu sparen. Je nach Programm beträgt die Energieersparnis bis zu 35 Prozent verglichen mit der Referenz-Waschmaschine Beko WTV9636XS0. Programme, die besonders sparsam waschen, sind unter anderem: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Xpress, Feinwäsche (Wolle/Handwäsche), Dunkles (Jeans), Mix, Coldwash, Selbstreinigung sowie über die App heruntergeladene Programme. In welchen Waschprogrammen Energie gespart wird, ist für Verbraucher:innen auf einen Blick erkennbar: Auf der Bedienblende ist ein blaues EnergySpin-Symbol angebracht. Damit wird Energiesparen beim Wäschewaschen deutlich einfacher.So funktioniert EnergySpinDie EnergySpin-Technologie in Beko Waschmaschinen optimiert die Wasserzufuhr und die Bewegung der Trommel, sodass weniger Energie benötigt wird, um die gleiche Reinigungsleistung zu erzielen. Dies geschieht durch eine präzise Steuerung der Waschvorgänge, die den Energieverbrauch in den bevorzugten Waschprogrammen der Verbraucher:innen erheblich reduziert. Das Waschmittel wird - statt primär durch Hitze - mithilfe spezieller Trommelbewegungen früher freigesetzt und besser aufgelöst.Die neuen EnergySpin-Waschmaschinen sind mit weiteren praktischen Features ausgestattet: AquaWave für sanftes Waschen, dem leisen, energieeffizienten ProSmart Inverter Motor und IronFast, das Falten in Textilien reduziert und Zeit beim Bügeln spart.Hinweis an die Redaktionen: In Kürze wird Beko, eine der Top 3 Haushaltsgroßgeräte-Marken in Europa (Quelle: Euromonitor International Limited; Haushaltsgroßgeräte gemäß Hausgeräte 2024, nach Absatzvolumen, Daten aus 2023), die neuen EnergySpin-Waschmaschinen in einer aufmerksamkeitsstarken TV-Kampagne einem breiten Publikum vorstellen.[1] Die Studie wurde im Juli 2024 von dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG durchgeführt. Die Studie wurde im Juli 2024 von dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG durchgeführt. Die Befragten stellen eine Repräsentation der deutschen Bevölkerung dar. Teilgenommen haben 1.025 in Deutschland wohnhafte Personen im Alter von 20 bis 75 Jahren mit unterschiedlichen Bildungsgraden, Beschäftigungsarten und Familienständen.