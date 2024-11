HAMBURG (dpa-AFX) - Der Nivea-Konzern Beiersdorf kann künftig mit zusätzlichem Umsatz mit seinem Anti-Pigment-Wirkstoff Thiamidol in China rechnen. Die örtlichen Behörden hätten das Mittel zugelassen, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Hamburg mit. Bislang können chinesische Kunden Produkte mit dem Wirkstoff nur über Online-Plattformen aus dem Ausland bestellen. Thiamidol ist in Anti-Aging-Cremes der Marke Eucerin enthalten und soll Pigmentflecken entgegenwirken.

Beiersdorf geht davon aus, die ersten Produkte auf dem chinesischen Markt in den kommenden 12 bis 18 Monaten anzubieten. Früheren Angaben zufolge soll der Wirkstoff zudem im kommenden Jahr in Nordamerika zum Einsatz kommen.

Die Marken Eucerin und Aquaphor gehören der Derma-Sparte an, die gemeinsam mit Nivea, Labello, den Pflasterprodukten rund um Hansaplast sowie der Luxusreihe La Prairie das Konsumentengeschäft bilden. Nach Nivea verzeichnete die Derma-Sparte in den ersten neun Monaten das stärkste Umsatzwachstum./ngu/jha/