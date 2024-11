Bern - Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz hat im Oktober erneut leicht zugenommen. Die allmähliche Normalisierung auf dem Arbeitsmarkt setzt sich somit fort. Ende Oktober waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 116'447 Menschen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Das waren 3202 mehr als im September. Die Quote blieb gleichwohl bei 2,5 Prozent. Bereinigt um saisonale ...

