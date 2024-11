Hannover (ots) -Ab November werden drei neue Sprecher: innen mit ihrem christlichen Blick auf die Welt und auf aktuelle Ereignisse "Das Wort zum Sonntag" bereichern. Die zweitälteste Sendung im Deutschen Fernsehen feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Regelmäßig verändert sich das Team, wenn neue Sprecher:innen hineingewählt werden oder andere ausscheiden.Die aus Oberbayern stammende katholische Theologin Magdalena Kiess (rbb) macht den Anfang. Die Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin verbindet Theologie mit Psychologie, Politik oder Sport. "Mich interessiert, wie Leben miteinander gelingen kann. Denn wo Leben ist - in all seinen Facetten - da ist Gott. Darüber alltagsrelevant und anschlussfähig zu sprechen, ist mir ein großes Anliegen." Zu hören war Magdalena Kiess bereits mit spirituellen Impulsen in den verschiedenen Hörfunkwellen des rbb. Sie spricht zum ersten Mal das Wort zum Sonntag am 16. November 2024.Johanna Vering (WDR) lebt in Langenberg (Kr. Gütersloh) auf einem Hof mit viel Platz, an einem Ort, der ihre Heimat ist. Die Theologin ist Mutter von drei Kindern. "Wir haben so eine sensationelle Botschaft: Ich will dazu beitragen, dass sie auch gesagt wird - und zwar verständlich." Sie war als Patoralreferentin in der Seelsorge im Erzbistum Freiburg tätig. Deshalb ist sie seit 2011 im SWR zu hören. Seit 2019 arbeitet Johanna Vering im Bistum Münster in der katholischen Rundfunkarbeit. Das erste Wort zum Sonntag wird sie am 14. Dezember 2024 sprechen.Neu ist auch der promovierte, evangelische Theologe Conrad Krannich (MDR) im Wort-zum-Sonntag-Team. In Thüringen geboren und aufgewachsen ist er Studentenseelsorger in Halle. "Ich höre vor allem zu", beschreibt er seine Arbeit. "Ich halte Ausschau nach Momenten, in denen Menschen in Kontakt sind mit Gott und miteinander. Und ich erzähle gerne weiter, was mir zum Leben hilft." Sein erstes Wort zum Sonntag spricht Conrad Krannich am 4. Januar 2025.Die neuen Sprecherinnen und Sprecher ergänzen das von katholischer und evangelischer Seite paritätisch besetzte achtköpfige "Das Wort-zum-Sonntag"-Team, das sie nun gemeinsam mit Wolfgang Beck (NDR), Annette Behnken (NDR), Alexander Höner (rbb), Anke Prumbaum (WDR) sowie Benedikt Welter (SR) bilden. Drei bisherige Sprecherinnen verlassen das Team: Stefanie Schardien (BR) spricht ihr letztes Wort zum Sonntag am 30. November 2024 und Lissy Eichert (rbb) verabschiedet sich am 21. Dezember 2024. Julia Enxing (MDR) hat ihr letztes Wort bereits am 3. Februar 2024 gesprochen.Unter der Adresse www.DasErste.de/wortfinden sich die aktuellen Manuskripte, Porträts der Sprecher/Innen und Hintergrundinformationen zur Sendung. Links führen zu den Informationsangeboten der evangelischen und katholischen Kirche und ihren Seelsorge-Einrichtungen.Für Interviewwünsche zu den neuen Sprecherinnen und dem neuen Sprecher des Wortes zum Sonntag melden Sie sich bitte bei: Agnes Toellner, Presse und Information ARD-Programmdirektion, Tel: 089/558944876, E-Mail: agnes.toellner@ard.de.Fotos sind unter www.ard-foto.de verfügbar.Unter www.DasErste.de/wort (http://www.daserste.de/wort) findet sich Aktuelles und Geschichtliches zur Sendung sowie Informationen zu allen Sprecherinnen und Sprechern.Hannover, 5. November 2024Pressestelle der EKDAnnika LukasDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD, der Deutschen Bischofskonferenz, der ARD und des GEP zeitgleich versendet. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5901968