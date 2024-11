Viele Hersteller haben leichte Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb im Angebot - sei es als kleiner Kastenwagen oder als ausgewachsener Transporter im Sprinter-Format. In den aktuellen ACEA-Zahlen spiegelt sich das aber nicht wider: In den ersten neun Monaten haben die E-Transporter Marktanteile verloren. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 sind in der EU 1.170.310 neue Transporter zugelassen worden, 8,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...