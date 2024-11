Britische Verbraucherschützer:innen warnen in einem aktuellen Bericht eindringlich vor "exzessiver" Überwachung durch Smarthome-Geräte. Im Test erwiesen sich etwa Fritteusen als wahre Spione in der Küche - mit Tiktok-Anbindung. Smarte Geräte erfreuen sich schon länger in vielen Haushalten großer Beliebtheit. Nicht selten sind allerdings die integrierten Funktionen recht sinnlos. Und oft stellen sich Fragen nach dem Schutz von Daten und der Privatsphäre ...

