Mainz (ots) -Bitte beachten Sie: Im 4. Absatz ist die Sendung "nano spezial: 1,5 Grad gescheitert: Brauchen wir ein neues Klimaziel?" ergänzt.Die UN-Klimakonferenz 2024, COP29, findet vom 11. bis zum 24. November in Baku statt. Im Fokus steht der neue Klimafinanzierungsplan. Höhere Kosten für Klimaschutz und die Energiewende weltweit werden unter den Vertragsstaaten diskutiert. Das ZDF ist vor Ort und berichtet. Rundum die COP29 starten außerdem thematische Schwerpunkte in der ZDFmediathek und auf ZDFheute.deZDF-Umweltreporter Andreas Stamm, ZDF-Wirtschaftsreporter Florian Neuhann und Elisa Miebach aus der ZDF-Umweltredaktion berichten für die aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen. Aus der "planet e."-Reihe ist ab Freitag, 8. November 2024, 9.00 Uhr, der Film "Klimawandel und Gender - warum die Klimakrise Frauen stärker trifft" in der ZDFmediathek abrufbar. Am Sonntag, 10. November 2024, 15.45 Uhr, ist er im ZDF zu sehen. Filmemacherin Laura Hohmann beleuchtet darin, warum der Klimawandel Frauen stärker als Männer trifft und wie Frauen vor den negativen Folgen der Erderwärmung besser geschützt werden können.In der Nacht zu Donnerstag, 14. November 2024, heißt es von 0.45 Uhr bis 5.15 Uhr nonstop "Die lange Nacht zur UN-Klimakonferenz". Zu sehen sind neun Dokus, die sich unter anderem mit den Themen "Starkregen und Sturzfluten", "Felsstürze in den Alpen", "Generation Klimaangst" und "Stadtbäume im Stress" befassen.Auch 3sat widmet sich mit Programmakzenten der UN-Klimakonferenz: Von Dienstag, 12. November 2024, bis Donnerstag, 21. November 2024, berichtet das Wissenschaftsmagazin "nano" jeweils um 18.30 Uhr über aktuelle Entwicklungen und Ereignisse. Am Freitag, 22. November 2024, 18.30 Uhr, zeigt 3sat "nano spezial: Klima-Showdown: Wo kommen die Billionen her?".Am Mittwoch, 27. November 2024, zwei Wochen nach "Die lange Nacht zur UN-Klimakonferenz", zeigt das ZDF anlässlich der UNO-Konferenz in Korea über ein internationales Abkommen gegen Plastikvermüllung "Die lange Nacht: Ersticken wir in Plastik?".Alle Dokumentationen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/klimakonferenz) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Die Pressemappe: Die UN-Klimakonferenz 2024 im ZDF: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-un-klimakonferenz-2024) beinhaltet das detaillierte ZDF-Programm zur UN-Klimakonferenz 2024, Hintergründe und ein Interview mit Achim Steiner, Leiter des UN-Entwicklungsprogramms sowie den Link zum Film (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/planet-e-klimawandel-und-gender) "Klimawandel und Gender - warum die Klimakrise Frauen stärker trifft" (nach Log-in).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5902034