Istanbul (ots/PRNewswire) -Die Anleihen weckte großes Interesse bei Investoren, darunter die IFC, die EBRD und die Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), mit einer Nachfrage, die mehr als doppelt so groß ist wie die Emission.Die Rönesans Holding hat die Emission einer nachhaltigen Eurobond-Anleihe erfolgreich abgeschlossen, die durch den kürzlich angekündigten ersten Rahmen für grüne Finanzierungen in der Türkei ermöglicht wurde. Die Erlöse sollen für Investitionen in eine Reihe von Nachhaltigkeits- und Sozialprojekten weltweit fließen. Der Eurobond im Wert von 350 Millionen US-Dollar, an dem sich internationale Finanzinstitutionen wie die IFC, die EBRD und die DEG beteiligten, wird 2029 fällig.Nachhaltige Eurobonds sind Schuldtitel, die von Ländern oder Unternehmen auf internationalen Märkten begeben werden, um Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels zu finanzieren, z. B. Investitionen in erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz, sowie Projekte mit sozialem Nutzen in Bereichen wie Gesundheit und Bildung.Die Eurobond-Emission, die am 3. Oktober abgeschlossen wurde, stieß auf großes Interesse bei internationalen Anlegern, wobei die Nachfrage das Doppelte das Emissionsvolumen verdoppelte.SCHWERPUNKT AUF ERNEUERBARE ENERGIEN UND SOZIALE INVESTITIONENIpek Ilicak Kayaalp, Vorstandsvorsitzende der Rönesans Holding, hob die Bedeutung internationaler Partnerschaften und Finanzierungen für das Unternehmen hervor: "Wir sind stolz auf die Beteiligung multinationaler Finanzinstitute, insbesondere der IFC, der EBRD und der DEG, die diese Eurobond-Emission als Investoren unterstützt haben. Wir bedanken uns bei allen internationalen Organisationen, die an unserer Ausgabe beteiligt waren. In unserem Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierungen, dass das Erste in diesem Sektor ist, haben wir die Arten von grünen und sozialen Projekten, für die die Mittel aus dem nachhaltigen Eurobond verwendet werden sollen, die Auswahlkriterien für diese Projekte und die Kriterien für die Umwelt- und Sozialberichterstattung, die wir befolgen werden, ausführlich erläutert."Ipek Ilicak Kayaalp unterstrich, dass die Rönesans Holding ein schnelles Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien plant und in den nächsten fünf Jahren eine installierte Leistung von 2.000 MW ausschließlich aus Anlagen für erneuerbare Energien erreichen will: "Wir planen auch Investitionen in die Gesundheitsversorgung sowie die öffentliche Infrastruktur und werden einen Teil der Mittel aus der Eurobond-Emission zur Finanzierung von Krankenhausprojekten verwenden, die einen besseren Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen ermöglichen. Die Mittel sollen in soziale Wohnungsbauprojekte investiert werden, die das Unternehmen weltweit entwickelt, sowie in Investitionen in saubere Verkehrsmittel, Rechenzentren, Energieeffizienz- und Infrastrukturprojekte, die den Zugang zu sauberem Wasser sicherstellen.ENGAGEMENT UND FÜHRUNG IM BEREICH DER NACHHALTIGKEITIpek Ilicak Kayaalp betonte, dass diese Emission nachhaltiger Eurobonds das Engagement der Rönesans Holding für Nachhaltigkeit und ihre Führungsrolle in diesem Bereich deutlich unterstreicht. Sie erklärte: "Wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen in der Türkei zu sein, das einen nachhaltigen Eurobond in unserem Sektor ausgibt und sich verpflichtet, alle Erlöse aus der Emission zur Finanzierung grüner und sozialer Projekte zu verwenden. Während wir 50 Prozent unseres Umsatzes im Ausland erwirtschaften, erhöhen wir die Investitionen von rund 10 Milliarden Euro, die wir bisher in unserem Land getätigt haben, durch nachhaltige Projekte. Unsere nachhaltigen Finanzierungsmethoden werden als wichtiges Beispiel für unseren Sektor dienen und den Weg dafür bereiten, dass die ökologische und soziale Dimension von Investitionen in unserem Land an Bedeutung gewinnt."GRÜNER FINANZRAHMENMitte 2024 veröffentlichte die Rönesans Holding als eine der ersten in ihrem Sektor ihr Green Finance Framework, das auch die Kriterien der Kapitalmarktbehörde der Türkei (SPK) für grüne Schuldtitel erfüllt. Mit diesem Rahmenwerk formalisierte das Unternehmen seine Ziele, den Zugang zu grünen Finanzierungsinstrumenten zu verbessern und die Unterstützung für grüne und soziale Programme, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, auszuweiten.Informationen zur Rönesans-GruppeDie Rönesans Holding, die führende Investmentgesellschaft des Konglomerats mit Hauptsitz in Ankara, ist das 53. größte internationale Bauunternehmen weltweit und eines der größten in Europa. Mit Niederlassungen in 30 Ländern in Europa, Zentralasien und Afrika, darunter Tochtergesellschaften wie Ballast Nedam in den Niederlanden und Heitkamp Industrial Solutions GmbH in Deutschland, ist Rönesans seit 30 Jahren erfolgreich als Hauptauftragnehmer sowie Investor in den Bereichen Bau, Energie, Gesundheitswesen, Immobilienentwicklung und industrielle Investitionen tätig. Während Rönesans Resilienz und Wachstum durch Innovation mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und sozialer Entwicklung in den Mittelpunkt des Unternehmens stellt, entwickelte das Unternehmen Projekte, um Studierende mit Stipendien, akademischen Plattformen sowie Initiativen zu unterstützen, ist seit 2015 Unterzeichner des UN Global Compact und seit 2016 Unterzeichner der UN Women's Empowerment Principles.Unter der Leitung seines Präsidenten Erman Ilicak hat Rönesans zusammen mit seinen Partnern GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies und der IFC der Weltbankgruppe (Minderheitsaktionär der Gruppe) mehr als 8 Mrd. 