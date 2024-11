Wien/Salzburg (ots) -Rund 500 online buchbare, qualitätsgeprüfte Selbstversorger-Almhütten vereint Österreichs größtes Portal unter dem Dach von "Urlaub am Bauernhof".Weihnachten oder Silvester in einer Almhütte feiern? Geruhsame Wintertage in malerischer Natur verbringen? Doch welche Almhütte ist die Richtige für Urlaubstage zu zweit, mit Freunden oder der Familie? Rund 500 online buchbare, qualitätsgeprüfte Selbstversorger-Almhütten vereint Österreichs größtes Portal unter dem Dach von "Urlaub am Bauernhof". Fast 200 davon sind auch im Winter bewohnbar.Im Holzherd knistert das Feuer. Statt Fernsehen ist ein Spieleabend angesagt. Ringsum ist es herrlich still, am Nachthimmel funkeln die Sterne. Die meisten Almhütten in Österreich liegen fernab von Dörfern. Dennoch sind sie mitten drin: In der Bergnatur, die zum Wandern, Skifahren und zum Entspannen einlädt.Die Suche nach der passenden Almhütte vereinfacht das Portal "Almhüttenurlaub in Österreich (https://www.UrlaubaufderAlm.com)". Mit Hilfe von zahlreichen Kriterien lässt sich das passende Ziel gut finden und auch gleich buchen. Zur Wahl stehen klassische Almhütten oder komfortabel ausgestattete Premiumhütten, Hütten in Skigebieten, an Loipen und Winterwanderwegen. Hütten für zwei Personen gibt es ebenso wie Almquartiere für Kleingruppen.Ausgewählte Almhütten-Tipps für den Winter- Entschleunigung von Beginn an: Vom nahen Parkplatz geht's zu Fuß zum Vorsäß Geißkopf im Bregenzerwald in Vorarlberg. Das Gepäck folgt per Skimobil. Im komfortablen, zum Teil aus altem Holz neu aufgebauten und stimmig möblierten Ferienhaus finden bis zu 15 Personen Platz. Ganz in der Nähe liegt das Skigebiet Bödele. www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/geisskopf- Winterrefugium für Aktive: Nur im Winter buchbar ist die Schönangeralm in der Wildschönau in Tirol. Sie bietet Platz für bis zu zehn Gäste. Wenige Meter unterhalb des allein gelegenen Hauses befindet sich der Einstieg ins Langlaufnetz. Winter- und Schneeschuhwanderer sowie Skitourengeher können von der Alm weg starten. Zehn Fahrminuten entfernt liegt das Skigebiet von Alpach/Wildschönau. Zum Einkehren bietet sich das benachbarte Alpengasthaus Schönanger an. www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/schoenangeralm-wildschoenau- Ringsum grüßen die Berge: Mit faszinierendem Ausblick auf Berge urlauben Gäste im 1.560 Meter hoch gelegenen Almjuwel Zaglauhof im Skigebiet von Werfenweng im Salzburger Land. In der modern-rustikal eingerichteten Hütte finden bis zu sechs Personen Platz. Nach dem Ski- oder Wandertag geht's zum Entspannen in die private finnische Sauna. www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/almjuwel-zaglauhof- Ganz aus Holz: Auf dem Anwesen des Biohofes Jochwand im Salzkammergut in Oberösterreich steht das zur Gänze aus Holz erbaute Chalet Jochwand. Bis zu sechs Gäste können hier mit wunderschönem Ausblick auf den Hallstätter See urlauben. Winterwanderwege und Routen für Skitourengeher beginnen beim Chalet. Das Skigebiet Dachstein West liegt 20 Kilometer entfernt. Angenehm entspannen lässt es sich in der hauseigenen Sauna. www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/chalet-jochwand- In kleinen, feinen Skigebieten: Mitten in familiären Skigebieten liegen mehrere Almhütten in Kärnten. Die Stoichart-Almhütte, erbaut aus Zirben- und Lärchenholz, steht an den Pisten der Hochrindl. Sie bietet Platz für bis zu acht Personen. Im Skigebiet Klippitztörl sind die vier urigen Bischofshütten mit Sauna gemütliche Quartiere. In jeder Hütte können bis zu zehn Gäste wohnen. Rund 15 Gehminuten entfernt verwöhnt die bewirtete Hütte mit regionalen Schmankerln. www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/stoichart-almhuette und www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/bischofhuette- Am Fuß des Dachsteins: In der großen Skiregion Schladming-Dachstein in der Steiermark gibt es mehrere Möglichkeiten, im Almambiente zu wohnen. Die Grahbergalm liegt nur zwei Kilometer von der Mittelstation der Planai-Gondelbahn entfernt und kann bis zu acht Gäste beherbergen. Luxuriösen Wohnkomfort bietet das Almchalet Linharterhof in Haus im Ennstal. Es verfügt über zwei Wohneinheiten, die zusammen Platz für bis zu zehn Personen bieten. www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/grabergalm und www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/almchalet-linharterhof- Voralpen-Idylle: Das modernisierte Bauernhaus "Haus am Berg" steht am Fuße des Ötschers in Niederösterreich. Bis zu sechs Personen können hier die herrliche Ruhe und den schönen Ausblick genießen. Die Skigebiete von Lackenhof-Ötscher und am Hochkar sind in kurzer Fahrzeit erreichbar. Winter- und Schneeschuhwanderwege sowie Routen für Skitourengeher beginnen beim Haus. Zum Wärmetanken bieten sich die Sauna und der Jacuzzi an. www.urlaubambauernhof.at/ferienhaus-bergBuchungen für den nächsten Sommer sind auch schon möglich. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich Hütten, die über 1.500 Meter hoch liegen. Dort bleiben die Temperaturen auch im Hochsommer angenehm, das Höhenklima erfrischt. Dieses Kriterium erfüllen 92 Almhütten.