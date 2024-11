(In der Meldung vom 29.10.2024 wurde im ersten Absatz die Gewichtsangabe - 40 Tonnen - gestrichen. Achtung: Berichtigung einer früheren Berichterstattung, die inhaltlich inzwischen überholt ist.)

JIUQUAN (dpa-AFX) - China hat eine neue Crew zu seiner Weltraumstation "Tiangong" (Himmelspalast) geschickt. Eine 60 Meter lange Rakete vom Typ "Langer Marsch 2F" brachte das dreiköpfige Team der Mission "Shenzhou 19" (magisches Schiff) vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der nordwestlich gelegenen Wüste Gobi ins All.

Kommandant Cai Xuzhe (48), die Ingenieurin Wang Haoze (34) und der frühere Luftwaffenpilot Song Lingdong (34) sollen laut der chinesischen Behörde für bemannte Raumfahrt etwa sechseinhalb Stunden nach dem Eintritt in den Weltraum an die Raumstation andocken. Während des halben Jahres im All soll das Team 86 wissenschaftliche und technische Experimente durchführen und Weltraumspaziergänge unternehmen sowie Schutzvorrichtungen gegen Weltraumschrott an der "Tiangong" anbringen.

Die Crew der "Shenzhou 19" löst die drei Männer der "Shenzhou 18"-Mission ab, die seit April auf der Raumstation gearbeitet hatten. Diese sollen dann am 4. November wieder auf der Erde landen./jon/DP/he