Die große Euphorie beim Bitcoin nach dem Anstieg vergangener Woche ist verpufft. Dafür steigt die Spannung in den zwei wichtigsten Börsenwochen des Jahres. Die Flut an Unternehmens- und Konjunkturdaten hinterließ einige Fragezeichen zur Richtung der US-Konjunktur. Was sich aktuell bei der Präsidentschaftswahl ...