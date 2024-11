Vancouver, BC (5. November 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ - freut sich, Einzelheiten zu seinem ersten Bohrprogramm bekannt zu geben, das sich auf hochrangige Ziele auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Sela Creek ("Sela Creek") in Surinam konzentriert. Das technische Team von Miata hat ein geologisches Modell entwickelt, das alle verfügbaren Daten enthält und die Grundlage für das bevorstehende 5.000 Meter lange Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens bildet.

Höhepunkte

- Drei erste hochprioritäre und bohrbereite Ziele identifiziert: Golden Hand, Puma, und Stranger

- Mineralisierung und handwerklicher Saprolitabbau1 tritt in einem Trend von über sieben km Länge auf

- Innerhalb dieses Trends ist der größte einzelne verwerfungsgebundene Mineralisierungstrend das 2,3 km lange Ziel Golden Hand.

- Miata plant, die Ziele Golden Hand, Puma und Stranger durch eine Reihe von Diamantbohrungen bis zu einer maximalen Tiefe von 200 m systematisch zu testen.

- Die Mobilisierung des Bohrers wird für Ende November oder Anfang Dezember erwartet.

- Mehr als zehn zusätzliche Ziele mit hoher Priorität, die bisher aus historischen Daten ermittelt wurden

- Die primäre Mineralisierung tritt in Aderanordnungen in Metaturbiditen (Golden Hand, Stranger) und in Scherflächen in Metavulkaniten (Puma) auf.

Das Unternehmen hat über zehn hochrangige Ziele definiert, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Alle diese Ziele bestehen aus goldhaltigen Aderanordnungen, die aus historischen und aktuellen Boden-, Schürf-, Kanal- und Splitterproben sowie aus historischen Bohrungen, magnetischen Daten und kürzlich geflogenen LiDAR-Daten abgeleitet wurden. Von diesen Zielen werden Golden Hand, Puma und Stranger als sehr vertrauenswürdig eingestuft. Die Vertrauenswürdigkeit der anderen Ziele wird durch Schürfungen und andere Explorationsmethoden erhöht werden.

"Unser geologisches Team hat die Entwicklung eines umfassenden Modells für die Goldmineralisierung bei Sela Creek abgeschlossen", sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. "Das geologische Modell wird während unseres bevorstehenden Bohr- und Schürfprogramms getestet werden und basiert auf allen derzeit verfügbaren Daten, einschließlich Fernerkundungsdaten, die in den letzten zwei Jahrzehnten gesammelt wurden, und den kürzlich gesammelten LiDAR-Daten. Da die Konzessionen zuletzt vor über zehn Jahren erkundet wurden, wurde der anschließende handwerkliche Bergbau auf Satellitenbildern aufgezeichnet und liefert uns eine Fülle von Informationen, auf die wir unser Explorationsprogramm stützen können."

Dr. Verbaas erklärte weiter: "Die Datenerfassung und -verarbeitung befindet sich nun in der Endphase und wir sind dabei, die Bohrkronen für unser kommendes Bohrprogramm fertigzustellen. Miata wird voraussichtlich in den kommenden Wochen mit dem Bau des Camps und der Infrastruktur zur Unterstützung des Bohrprogramms beginnen. Der derzeitige Zeitplan wird es Miata ermöglichen, bis Ende des Jahres mit den Bohrungen zu beginnen, und wir beabsichtigen, einen disziplinierten und methodischen Ansatz für unsere Exploration beizubehalten, der unsere Erfolgschancen beim Auffinden und Anpeilen der besten Mineralisierungszonen erhöhen wird. Das größte Explorationsrisiko bei einem Konzessionsgebiet wie Sela Creek besteht nicht darin, dass kein Gold vorhanden ist, sondern darin, dass wir unsere Bemühungen nicht auf die besten Ziele konzentrieren. Daher beabsichtigen wir, während unseres Phase-1-Programms die drei Ziele zu bebohren, von denen wir am meisten überzeugt sind und von denen zwei noch nie bebohrt wurden."

Bohren und Graben Ziele

Alle verfügbaren Daten wurden nun zusammengetragen und zur Interpretation der Lage von Aderanordnungen verwendet. Bei diesen Aderanordnungen handelt es sich um Gruppen von Adern, die möglicherweise mineralisiert sind und von den handwerklichen Bergleuten gezielt abgebaut werden. Durch die Verwendung von Satellitenbildern im Laufe der Zeit werden die Ausrichtungen der Aderanordnungen aufgrund der handwerklichen Bergbauaktivitäten sichtbar. An bestimmten Stellen WNW des Ziels Golden Hand (Abb. 1) wurden die Aderanordnungen durch historische Bohrungen erfolgreich durchschnitten. An anderen Stellen, wie z. B. im Zielgebiet Puma (Abb. 1), wurden die Aderanordnungen nie erbohrt, sondern es wurden Schlitzproben entnommen.

Abbildung 1. Überlagerung der LiDAR-Daten mit Zielgebieten. Ziele mit sehr hohem Vertrauen (bohrbereit) sind die Ziele Stranger, Golden Hand und Puma. Bei diesen Zielen konnten die Spuren der Aderanordnungen mit hoher Sicherheit verfolgt werden, da die Interpretation durch mehrere unabhängige Datensätze untermauert wurde. Diese Ziele wurden von den Geologen des Unternehmens während des Probenahmeprogramms im Juli ebenfalls untersucht. Die anderen Zonen erfordern weitere Vorarbeiten und Datenerhebungen, bevor sie als bohrbereit angesehen werden können.

Der gesamte aktive und frühere Bergbau auf Sela Creek findet innerhalb von 3,5 km der Central Guiana Shear Zone statt, einer Scherzone im Krustenmaßstab, die mit den Goldlagerstätten Yaou und Dorlin* in Französisch-Guayana und dem Projekt Antino von Founders Metals* (TSXV: FDR, OTCQX: FDMIF, FSE: 9DL0) in Zusammenhang steht und das Konzessionsgebiet Sela Creek von Miata durchschneidet. Bei Sela Creek sind auf Satellitenbildern Querverwerfungen und Abspaltungen zu erkennen, die von der Scherungszone Central Guiana ausgehen und mehrere große Gruben begrenzen. Innerhalb dieser Gruben weisen historische Daten darauf hin, dass der Großteil der Mineralisierung in strukturell verankerten Aderanordnungen in einer metamorphen Sequenz aus Vulkansedimenten und Grünschiefer liegt. Intrusivkörper kommen in der Nähe der meisten der aktiv abgebauten Gebiete vor und könnten ebenfalls wichtige Vektoren für die Mineralisierung sein.

Update zu geplantem Bohrprogramm

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Durchführung eines ersten Bohrprogramms bei Sela Creek. Die Bohrungen bei Sela Creek hängen davon ab, dass die Ausrüstung entweder über den Tapanahony-Fluss oder den Brokopondo-See mobilisiert wird. Aufgrund einer schweren Trockenzeit sind die Wasserstände im Brokopondo Lake derzeit sehr niedrig, was die Mobilisierung von schwerem Gerät unpraktisch macht. Das Unternehmen hat alternative Möglichkeiten für den Transport der Ausrüstung zum Standort ermittelt und geht derzeit davon aus, dass der Bau des Camps und die Mobilisierung der Bohrer bis Ende des Jahres abgeschlossen sein werden.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Frau Danae Voormeij, P.Geo., einem Director des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

*Die erwähnten nahegelegenen Projekte, Lagerstätten und Minen sind nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass sie ein ähnliches Potenzial, eine ähnliche Größe oder einen ähnlichen Mineralisierungsgrad wie die Sela Creek Projekte aufweisen.

(1) Das Unternehmen erzielt keine Einnahmen oder Lizenzgebühren aus dem Tagebau.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält bis zu 100 % der Anteile am ~215 km langen2 Goldprojekt Sela Creek in Suriname und 70 % der Anteile am ~200 km langen2 Goldprojekt Nassau in Suriname. Das Unternehmen besitzt zusätzlich eine Earn-in-Option zum Erwerb einer 100%-Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek in Suriname und einer 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division in British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

about:blank

+1 778 488 9754

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitpunkt der Mobilisierung sowie die Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77356Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77356&tr=1



