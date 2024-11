An der Rastanlage Depenauer Moor (A21) wurde der erste von 200 geplanten Schnellladeparks an unbewirtschafteten Rastanlagen in Betrieb genommen. Damit stehen am Depenauer Moor die ersten vier der 1.000 geplanten Schnellladepunkte zur Verfügung. In der Mitteilung spricht die Autobahn GmbH des Bundes von einem "wichtigen Meilenstein", den die Elektromobilität in Deutschland erreicht habe. Betrieben wird die Anlage von der Autostrom plus GmbH, die sich ...

