NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag der US-Präsidentschaftswahl sind die Börsen in New York etwas höher gestartet. Es werde ein langer und spannender Wahltag, wobei eine anschließende Hängepartie nicht auszuschließen sei, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Entsprechend groß ist die Unsicherheit."

Wenige Minuten nach der Eröffnung am Dienstag gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,16 Prozent auf 41.862 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,64 Prozent auf 20.092 Zähler an. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,42 Prozent auf 5737 Punkte. Im frühen Handel stehen noch Stimmungsdaten aus dem Service-Sektor auf der Agenda.

Im Kampf um die politische Macht in der weltgrößten Volkswirtschaft gehen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und der Republikaner Donald Trump mit grundverschiedenen Vorstellungen für ihr Land in diesen Wahltag. Nach monatelangem Werben um die Gunst der Wählerinnen und Wähler - mit scharfen gegenseitigen Angriffen und teils düsterer Rhetorik - liegen beide in den letzten Umfragen gleichauf - der Ausgang ist unklar und die Sorge vor Ausschreitungen hoch./ajx/he

