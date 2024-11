EQS-Ad-hoc: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

ProCredit Holding AG legt aktualisierte Prognose für die Eigenkapitalrendite der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr vor



05.11.2024 / 17:43 CET/CEST

Frankfurt am Main, 5. November 2024 - Der Vorstand der ProCredit Holding AG hat heute eine aktualisierte Prognose für die Eigenkapitalrendite der Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen. Demnach wird die Eigenkapitalrendite bei etwa 10 % erwartet (bisher prognostiziert: 10-12 %). Die Anpassung erfolgte vor dem Hintergrund der Erwartung des Vorstands, dass die Gewinnsteuer für ukrainische Banken für das Jahr 2024 von 25 % auf 50 % erhöht wird, erschwerter makroökonomischer Bedingungen für die ProCredit Bank in Ecuador sowie aufgrund der Auswirkungen eines höher als bisher prognostizierten Kosten-Ertrags-Verhältnisses der Gruppe. Die Prognose des Kosten-Ertrags-Verhältnisses der Gruppe bezogen auf das Geschäftsjahr 2024 wurde heute ebenfalls aktualisiert. Das Kosten-Ertragsverhältnis wird bei etwa 66 % erwartet (bisher prognostiziert: 63 % +/- 1 Prozentpunkt), da wichtige strategische Investitionen und Projekte im Zusammenhang mit der auf dem Kapitalmarkttag im März 2024 kommunizierten Geschäftsstrategie der Gruppe schneller als erwartet vorangetrieben werden konnten. Diese Investitionen dienen der Erreichung des mittelfristigen Ziels, das Kreditportfolio auf über EUR 10 Mrd. zu steigern, wodurch Skalierungseffekte realisiert und die prognostizierte mittelfristige Eigenkapitalrendite von ca. 13 - 14 % erreicht werden soll. Die Prognose des Wachstums des Kreditportfolios der Gruppe im Geschäftsjahr 2024 wurde heute ebenfalls aktualisiert. Das Kreditportfolio wird voraussichtlich um mehr als 10 % wachsen (bisher prognostiziert: währungsbereinigt rund 10 %). Dies spiegelt die stärker als erwartete Entwicklung des Kreditportfolios seit Jahresbeginn wider. Die Prognosen für die harte Kernkapitalquote von über 13 % und die Verschuldungsquote von rund 9 % (jeweils bezogen auf das Ende des Geschäftsjahres 2024) wurden im Zuge dieser Anpassungen bestätigt. Die ProCredit Gruppe wird ihre Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2024 am 14. November 2024 veröffentlichen.



