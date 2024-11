Werbung







In der aktuellen Ausgabe des HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse HSBC Deutschland, den S&P 500® für Sie unter die Lupe. Im besonderen Fokus steht diesmal der Halloween-Effekt. Welche Implikationen das saisonale Phänomen für Anlegerinnen und Anleger bereithält, erfahren Sie in dieser Folge.



HSBC Daily Trading TV vom 05.11.2024: S&P 500® im Chart-Check - Halloween-Effekt: nur besser!









Quelle: HSBC