PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Tag der US-Wahl mit einer einheitlichen Kursrichtung schwergetan. Die politische Unsicherheit ist angesichts eines noch völlig ungewissen Wahlausgangs im Rennen zwischen der Demokratin Kamala Harris und dem Republikaner Donald Trump recht groß. An den Märkten hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.

Anlagestratege Christian Subbe vom Vermögensverwalter HQ Trust erwartet in den kommenden Tagen eine erhöhte Volatilität an den Märkten. "Schließlich steht nicht fest, wann die Wahl endgültig ausgezählt ist." Investoren rät er, sich zurzeit etwas vorsichtiger zu positionieren.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Dienstag um 0,38 Prozent auf 4.870,33 Zähler. Der schweizerische Leitindex SMI sank um 0,26 Prozent auf 11.866,01 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,14 Prozent auf 8.172,39 Zähler nach./ajx/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545