Washington - Bei den Wahlen in den USA sind mittlerweile in allen Bundesstaaten die Wahllokale geöffnet. Als letztes war um 18 Uhr deutscher Zeit Hawaii an der Reihe.



Im Fokus steht das voraussichtlich enge Rennen um die Präsidentschaft zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten und Ex-Präsident Donald Trump aufseiten der Republikaner. Es finden aber auch weitere wichtige Abstimmungen statt. So werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses und 34 der 100 Senatoren im Senat gewählt.



Darüber hinaus werden die Gouverneure in elf Staaten und zwei Territorien gewählt. Auch über die Zusammensetzung der Landesparlamente wird in allen Bundesstaaten außer Alabama, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey und Virginia entschieden.



Die ersten Ergebnisse werden in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr deutscher Zeit eintrudeln, unter anderem aus Georgia. Aus weiteren wichtigen Swing States wie Pennsylvania werden ab 2 Uhr Ergebnisse erwartet. Da es keine zentrale Wahlleitung gibt, wird die Auszählung der Stimmen in den Bundesstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt. Vor allem gibt es Unterschiede, wann die Stimmen von Briefwählern ausgezählt werden.



Wann das Ergebnis feststeht, ist noch vollkommen unklar. In den USA werden die Wahlergebnisse vorab von den Medien erfasst, die auf Basis von Prognosen und Hochrechnungen die vorläufigen Ergebnisse verkünden. Ein offizielles Endergebnis wird erst am 11. Dezember feststehen. Ob bereits in der Wahlnacht klar ist, wer die Wahl gewonnen hat, liegt vor allem daran, wie eng die Ergebnisse sind. Laut Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris erwartet.

© 2024 dts Nachrichtenagentur