Das Pfund Sterling (GBP) dürfte in einer Bandbreite von 1,2920 bis 1,3000 gehandelt werden. Längerfristig wird das GBP voraussichtlich in einer Spanne zwischen 1,2900 und 1,3030 gehandelt werden, so die FX-Analysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Lee Sue Ann. GBP dürfte in der Spanne 1,2900/1,3030 gehandelt werden 24 STUNDEN SICHT: "Gestern erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...