Es hat etwas länger gedauert als zunächst geplant, doch nun ist der weltweit erste Satellit aus Holz an Bord einer SpaceX-Rakete ins Weltall gestartet. Der etwa handflächengroße Satellit Lignosat wird zunächst auf die ISS befördert, um anschließend für einen sechsmonatigen Einsatz ins freie All ausgesetzt zu werden. Nach einigen Verzögerungen ist der erste aus Holz gefertigte Satellit der Welt am 5. November endlich in Richtung Weltraum aufgebrochen. ...

