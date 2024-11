NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ferrari auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 470 Euro angegeben. Die Resultate des dritten Quartals seien weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb Analyst George Galliers am Dienstagmittag. Für Enttäuschung könnte aber sorgen, dass die Jahresziele nicht erhöht wurden. Dies habe man seit 2016 mit nur einer Ausnahme nach dem dritten Quartal immer gemacht./ag/gl



