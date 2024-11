NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 49 auf 47,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen sei anders als ihre Prognoseanpassung ziemlich deutlich ausgefallen, schrieb Analystin Louise Singlehurst am Dienstagabend. Sie sieht den Grund in Verunsicherung über die Gewinnentwicklung ins kommende Jahr hinein. Von großer Bedeutung sei die Nachhaltigkeit des Wachstums im Großhandelsgeschäft./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

