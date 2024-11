DJ Vonovia bestätigt Ziele Gesamtjahr nach 9 Monaten

Von Ulrike Dauer

DOW JONES - Vonovia sieht sich nach den ersten neun Monaten auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr, die beim organischen Mietwachstum, dem bereinigten EBITDA sowie dem bereinigten Vorsteuergewinn (adjusted EBT) eine Landung am oberen Ende der Zielspannen vorsehen.

In den ersten neun Monaten steigerte Vonovia den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA total) im fortgeführten Geschäft leicht, er legte zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 1,987 Milliarden Euro zu. Die für Vonovia wichtigste Kennziffer - der bereinigte Vorsteuergewinn (adjusted EBT) - gab um 4 Prozent nach auf 1,36 Milliarden Euro, je Aktie sank er auf 1,67 Euro von 1,77 Euro.

Aus dem adjusted EBT und dem Operating Free Cashflow (OFCF) speist sich die Dividende. Der OFCF stieg um 39 Prozent auf rund 1,38 Milliarden Euro.

Unter dem Strich konnte Vonovia aufgrund eines deutlich besseren Ergebnisses aus der Neubewertung des Immobilienportfolios den Verlust reduzieren. Nach Steuern betrug der Neunmonatsverlust 592,1 Millionen Euro verglichen mit einem Minus von 3,81 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende Nettoverlust 547 Millionen Euro nach 3,5 Milliarden.

Das Ergebnis aus der Bewertung von Immobilien, die als Investment Properties gehalten werden, belief sich bei Vonovia auf minus 1,43 Milliarden Euro nach minus 6,32 Milliarden Euro im vergleichbaren Neunmonatszeitraum 2023.

Im Gesamtjahr sieht Vonovia das organische Mietwachstum am oberen Ende der Spanne 3,8 bis 4,1 Prozent; in den ersten neun Monaten betrug es 3,8 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll am oberen Ende der Spanne 2,55 bis 2,65 Milliarden Euro landen, das adjusted EBT am oberen Ende von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro.

