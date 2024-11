EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

PUMAs Umsatzwachstum beschleunigt sich in Q3 und EBIT entspricht den Erwartungen



06.11.2024 / 08:00 CET/CEST

PUMAs Umsatzwachstum beschleunigt sich in Q3 und EBIT entspricht den Erwartungen Herzogenaurach, 06. November 2024 Geschäftsentwicklung Q3 2024 Umsätze steigen währungsbereinigt um 5,0% mit Wachstum in allen drei Regionen Amerika, Asien/Pazifik und EMEA Schuhe treiben währungsbereinigtes Umsatzwachstum an, Großhandelsgeschäft wieder auf Wachstumskurs

Umsätze in der Berichtswährung Euro mit € 2.308 Millionen stabil bei anhaltend negativen Währungseffekten

Rohertragsmarge verbessert sich um 80 Basispunkte auf 47,9%

Operative Aufwendungen (OPEX) steigen um 1,1% auf € 873 Millionen

Operatives Ergebnis (EBIT) steigt um 0,3% auf € 237 Millionen

Ausblick 2024 bestätigt: währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und EBIT zwischen € 620 Millionen und € 670 Millionen

Arne Freundt, Chief Executive Officer PUMA SE: "Ich freue mich, dass wir weitere Fortschritte bei der Stärkung unserer Marke gemacht haben, denn damit legen wir die Grundlage für schnelleres und nachhaltiges Wachstum. Obwohl es Zeit braucht, sind wir auf einem guten Weg, den Markenwert und die Markenbegehrlichkeit zu steigern, unser Performance-Geschäft zu verbessern und im Sportstyle-Prime-Markt relevanter zu werden. Unsere neue Go-to-Market Strategie für den Speedcat ist erfolgreich und ich bin gespannt auf die Markteinführung des Speedcats in ein paar Wochen. Außerdem freue ich mich, dass unser Großhandelsgeschäft wieder auf Wachstumskurs ist. Mit einem besseren Umsatzwachstum im dritten Quartal, einem EBIT im Rahmen der Erwartungen und einem starken Auftragsbestand für das vierte Quartal sind wir auf einem guten Weg, unseren Jahresausblick zu erreichen. Ein besonderer Dank gilt der gesamten PUMA-Familie und unseren Partnern für ihren großartigen Einsatz. Ich freue mich darauf, PUMAs nächstes Wachstumskapitel gemeinsam mit unserem Vorstandsteam zu schreiben, in dem wir Markus kürzlich als neuen CFO begrüßt haben." Drittes Quartal 2024 Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 5,0% auf € 2.308,2 Millionen, wozu das Wachstum in den Regionen Amerika, Asien/Pazifik und EMEA beitrug. Währungen stellten weiterhin eine Belastung dar und beeinträchtigten die Umsatzerlöse in der Berichtswährung Euro im dritten Quartal 2024 um rund € 100 Millionen (-0,1% in der Berichtswährung Euro). Die Umsätze in der Region Amerika stiegen währungsbereinigt um 11,4% auf € 872,2 Millionen, wobei sowohl die USA als auch Lateinamerika zu diesem Wachstum beitrugen. Wie erwartet kehrte der US-Markt im dritten Quartal zum Wachstum zurück. Lateinamerika wuchs im Berichtsquartal, wurde aber weiterhin von der Hochlaufphase der Lagerhäuser beeinflusst. Die Region Asien/Pazifik verzeichnete ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3,0% auf € 430,4 Millionen und zeigte damit eine sequenzielle Verbesserung trotz einer schwächeren Konsumentennachfrage in Großchina. In der Region EMEA stiegen die Umsätze um 0,8% auf € 1.005,5 Millionen, angetrieben durch ein anhaltendes Wachstum in Europa, das teilweise durch einen Rückgang in EEMEA aufgrund eines gedämpften Konsumklimas im Nahen Osten und eines starken Vorjahresquartals ausgeglichen wurde (EEMEA wuchs währungsbereinigt um +64% im dritten Quartal 2023). PUMAs Großhandelsgeschäft kehrte zum Wachstum zurück und verbesserte sich währungsbereinigt um 1,5% auf € 1.728,2 Millionen. Der starke Fokus auf den Durchverkauf in der ersten Jahreshälfte 2024 legte den Grundstein für einen stärkeren Reinverkauf in der zweiten Jahreshälfte 2024. Unser Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) wuchs im Einklang mit der starken Entwicklung des bisherigen Jahresverlaufs währungsbereinigt um 17,0% auf € 580,0 Millionen, was die anhaltende Markendynamik widerspiegelt. Die währungsbereinigten Umsätze im eigenen Einzelhandelsgeschäft stiegen um 12,8% und im E-Commerce um 26,4%. Dies führte zu einem DTC-Anteil von 25,1% (Q3 2023: 22,7%). Die währungsbereinigten Umsätze mit Schuhen stiegen um 9,3% auf € 1.240,3 Millionen, getragen von Wachstum in den Kategorien Performance, angeführt von Fußball und Running, sowie Sportstyle, angeführt von Core und Kids. Die Umsätze mit Accessoires verbesserten sich währungsbereinigt um 2,9% auf € 304,2 Millionen, während die Umsätze mit Textilien währungsbereinigt um 0,7% auf € 763,6 Millionen sanken. Die Rohertragsmarge stieg um 80 Basispunkte auf 47,9% (Q3 2023: 47,1%). Die anhaltende Verbesserung ist auf einen vorteilhaften Produktmix sowie niedrigere Fracht- und Beschaffungskosten zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch anhaltende negative Währungseffekte und höhere Verkaufsförderungsmaßnahmen in einigen Märkten in Lateinamerika und EEMEA ausgeglichen. Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen um 1,1% auf € 873,4 Millionen (Q3 2023:

€ 863,7 Millionen). Der Anstieg ist in erster Linie auf das anhaltende Wachstum unseres DTC-Geschäfts, Anlaufkosten für Lagerhaltung und digitale Infrastrukturprojekte zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch geringere bonusbezogene Marketingzahlungen und eine Verschiebung von Marketinginvestitionen in das vierte Quartal 2024 ausgeglichen, während nicht nachfragegenerierende Kosten unter strikter Kontrolle standen. Zudem belasteten negative Währungseffekte die Kostenquote, die um 50 Basispunkte auf 37,8% anstieg

(Q3 2023: 37,4%). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 0,3% auf € 237,0 Millionen (Q3 2023: € 236,3 Millionen), hauptsächlich aufgrund einer verbesserten Rohertragsmarge. Die EBIT-Marge belief sich auf 10,3% (Q3 2023: 10,2%). Das Finanzergebnis betrug € -46,7 Millionen (Q3 2023: € -45,5 Millionen) und lag damit auf dem Vorjahresniveau. Das Konzernergebnis sank um 3,0% auf € 127,8 Millionen (Q3 2023: € 131,7 Millionen) und das Ergebnis je Aktie belief sich auf € 0,86 (Q3 2023: € 0,88). Dies ist hauptsächlich auf ein höheres Ergebnis für nicht beherrschende Anteile zurückzuführen, das aus einem stärkeren Socken- und Bodywear-Geschäfts in den USA resultiert. Januar bis September 2024 Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 2,6% auf € 6.527,8 Millionen, wobei sich Währungseffekte negativ auf die Umsatzerlöse in der Berichtswährung Euro auswirkten

(-1,4% in der Berichtswährung Euro). Die Region Amerika führte das Wachstum mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 7,2% auf € 2.549,7 Millionen an. Darauf folgte die Region Asien/Pazifik mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 1,8% auf € 1.298,9 Millionen, während die Umsätze in der Region EMEA währungsbereinigt um 1,1% auf € 2.679,2 Millionen zurückgingen. PUMAs Großhandelsgeschäft ging währungsbereinigt um 1,5% auf € 4.866,0 Millionen zurück. Dies ist das Ergebnis unseres starken Fokus auf den Durchverkauf in der ersten Jahreshälfte 2024, um die Grundlage für einen stärkeren Reinverkauf in der zweiten Jahreshälfte 2024 und 2025 zu schaffen. Unser Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) stieg währungsbereinigt um 16,8% auf € 1.661,8 Millionen. Die währungsbereinigten Umsätze im eigenen Einzelhandelsgeschäft stiegen um 14,8% und im E-Commerce um 20,7%. Dies führte zu einem höheren DTC-Anteil von 25,5% (9M 2023: 22,7%). Bei den Produktbereichen stiegen die Umsätze mit Schuhen währungsbereinigt um 4,2% auf € 3.518,8 Millionen und mit Textilien währungsbereinigt um 1,9% auf € 2.077,4 Millionen. Die Umsätze mit Accessoires gingen währungsbereinigt um 1,8% auf € 931,7 Millionen zurück. Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 130 Basispunkte auf 47,4% (9M 2023: 46,2%). Nachteilige Effekte aus Währungen und Verkaufsförderungsmaßnahmen wurden durch einen vorteilhaften Produkt- und Vertriebskanalmix sowie durch niedrigere Beschaffungs- und Frachtkosten mehr als ausgeglichen. Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen um 1,7% auf € 2.598,0 Millionen (9M 2023:

€ 2.555,5 Millionen). Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf das anhaltende Wachstum unseres DTC-Geschäfts und die Anlaufkosten für Lager- und digitale Infrastrukturprojekte zurückzuführen, während nicht nachfragegenerierende Kosten unter strikter Kontrolle standen. Darüber hinaus belasteten Währungseffekte die Kostenquote, was insgesamt zu einem Anstieg um 120 Basispunkte auf 39,8% führte (9M 2023: 38,6%). Das operative Ergebnis (EBIT) sank um 2,7% auf € 513,2 Millionen (9M 2023: € 527,2 Millionen), was in einer EBIT-Marge von 7,9% resultierte (9M 2023: 8,0%). Die Verbesserungen der Rohertragsmarge wurden durch Währungseffekte und höhere operative Aufwendungen mehr als ausgeglichen. Das Finanzergebnis verringerte sich auf € -116,2 Millionen (9M 2023: € -76,2 Millionen) aufgrund eines niedrigeren Zinsergebnisses und höherer währungsbedingter Verluste. Infolgedessen verringerte sich das Konzernergebnis um 15,4% auf € 257,1 Millionen

(9M 2023: € 304,0 Millionen) und das Ergebnis je Aktie belief sich auf € 1,72 (9M 2023: € 2,03). Aktienrückkauf Das von der PUMA SE am 29. Februar 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm begann am 07. März 2024. Im dritten Quartal wurden insgesamt 422.855 Aktien für € 18,5 Millionen zurückgekauft. Bis zum 30. September 2024 wurden insgesamt 1.123.268 Aktien für rund

€ 49,8 Millionen zurückerworben.

Working Capital Das Working Capital stieg um 4,9% auf € 1.883,5 Millionen (30. September 2023: € 1.794,9 Millionen). Die Vorräte gingen um 3,3% auf € 1.811,3 Millionen zurück (30. September 2023: € 1.874,1 Millionen), wobei die Vorräte auf währungsbereinigter Basis um 3,8% stiegen. Die Vorräte befinden sich weiterhin auf einem gesunden Niveau, mit einem starken Anstieg der Waren im Transit, um den neuen Produktzyklus ab dem vierten Quartal 2024 zu bedienen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 4,0% auf € 1.515,6 Millionen

(30. September 2023: €1.457,3 Millionen). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 5,5% auf € 1.297,9 Millionen (30. September 2023: € 1.230,1 Millionen). Ausblick 2024 Die ersten neun Monate des Jahres waren geprägt von einem volatilen Umfeld mit anhaltenden negativen Währungseffekten, angespannten Lieferketten und einem weltweit gedämpften Konsumklima. In diesem herausfordernden Umfeld hat PUMA weitere Fortschritte bei der Stärkung der Marke gemacht und befindet sich auf einem guten Weg, die Grundlage für ein schnelleres und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Dies geschah durch die Steigerung des unverwechselbaren Markenwertes und der Markenbegehrlichkeit, die Stärkung des Performance-Geschäfts und den Ausbau der Kundenrelevanz im Sportstyle-Prime-Segment. Basierend auf den Ergebnissen der ersten neun Monate und unterstützt durch die zunehmende Markenbegehrlichkeit sowie unser starkes Auftragsbuch für den Rest des Jahres, bestätigt PUMA seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem operativen Ergebnis (EBIT) zwischen € 620 Millionen und € 670 Millionen (2023:

€ 621.6 Millionen). Für das Konzernergebnis (2023: € 304,9 Millionen) erwarten wir im Jahr 2024 weiterhin eine Veränderung entsprechend dem operativen Ergebnis. Wie in den vergangenen Jahren wird sich PUMA weiterhin darauf konzentrieren, kurzfristige Herausforderungen zu meistern, ohne den mittel- und langfristigen Erfolg der Marke zu beeinträchtigen. Das sehr positive Feedback unserer Einzelhandelspartner und Kund*innen zu den bevorstehenden Produkteinführungen in Q4 2024, zur Produktpalette für 2025 und unseren Go-to-Market Strategien stimmt uns zuversichtlich für den mittel- und langfristigen Erfolg und das kontinuierliche Wachstum von PUMA. Q3 Marke und Produkt Fortschritte bei der Steigerung der Markenbegehrlichkeit Speedcat im Q3 unter den Top 3 der "Hottest Products" im Lyst Index, der die weltweit gefragtesten Produkte der Modebranche auflistet

Markenkampagne "See The Game Like We Do" führt zu verbesserter Markenwahrnehmung und Kauferwägung bei Verbraucher*innen, insbesondere in der Region Amerika

PUMA nimmt den F1-Scuderia-Ferrari-HP-Fahrer Charles Leclerc als Markenbotschafter unter Vertrag

PUMA verpflichtet NBA-Allstar Tyrese Haliburton, der mit seinem modebewussten Auftreten auf und abseits des Spielfelds viele Fans in den USA und China für sich gewonnen hat. Starkes Momentum im Performance-Bereich Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind die erfolgreichsten Spiele in der Geschichte von PUMA. Unterstützt durch die NITRO-Technologie, gewannen PUMA-Athlet*innen 66 Medaillen, darunter 19 Goldmedaillen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen

Mit der NITRO-Technologie von PUMA verbesserte Armand "Mondo" Duplantis erneut seinen Weltrekord im Stabhochsprung bei der Silesia Diamond League auf

6,26 m

6,26 m Yaroslava Mahuchikh und Armand "Mondo" Duplantis wurden als Europas Leichtathleten des Jahres 2024 ausgezeichnet

PUMA verpflichtet die US-amerikanische Sprint-Sensation Christian Miller, der mit nur 17 Jahren die 100 m in unter 10 Sekunden lief

PUMA war die Top-Marke beim New York City Marathon und der Deviate NITRO Elite 3 behauptete sich vor der Konkurrenz als schnellster Schuh der 20 besten Frauen und Männer laut Running-Plattform Run Outside Online

PUMA stellt die neuesten Versionen der Fußballschuhe ULTRA, FUTURE und KING als Teil des Lights Out-Packs vor

PUMA und Manchester City bringen das von Noel Gallagher mitgestaltete "Definitely City"-Trikot auf den Markt

Die vierte Auflage von LaMelo Balls Signature-Schuh MB.04 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei der nächsten Generation von Konsument*innen Neue Sportstyle Prime Produkte auf Kurs PUMAs Momentum im Low-Profile nimmt Fahrt auf und der Speedcat sorgt mit neuen Farben für starke Abverkäufe im gehobenen Vertriebssegment

A$AP Rocky sorgt vor der Markteinführung von Inhale im vierten Quartal mit seinen neuesten Mostro und Inhale Designs für Begeisterung

Romeo Beckham präsentiert Rihannas neueste Fenty x PUMA Avanti-Sneaker

PUMA maximiert aktuelle Trends und sieht anhaltend starkes Momentum bei Palermo und Suede XL

LaMelo Balls Off-Court-Sneaker LaFrancé gewinnen mit neuen Drops weiter an Beliebtheit

PUMA-Kollektionen mit der Modemarke Heliot Emil und der Luxus-Streetwear-Marke KIDSUPER begeistern Kund*innen mit starken Geschichten und hochwertigen Produktdesigns Pressekontakt: Robert-Jan Bartunek - Teamhead Corporate Communications - PUMA SE - +49 9132 813134 - robert.bartunek@puma.com Investor Relations: Gottfried Hoppe - Director Investor Relations - PUMA SE - +49 9132 81 3157 - gottfried.hoppe@puma.com Hinweise an die Redaktionen: Die Finanzberichte finden Sie online auf https://about.puma.com

PUMA SE Börsenkürzel: Reuters: PUMG.DE, Bloomberg: PUM GY Börse Frankfurt: ISIN: DE0006969603 - WKN: 696960 Anmerkungen hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen: Dieses Dokument enthält Aussagen über die künftige Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen wie auch in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere im Kapitel Risiko- und Chancenmanagement des zusammengefassten Lageberichts. Sollten diese Erwartungen und Annahmen nicht zutreffen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den erwarteten Entwicklungen erheblich abweichen. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Prognosen. PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 21.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.



