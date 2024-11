Berlin / Wien (ots) -Die x-cardiac GmbH, ein Vorreiter im Bereich der digitalen Gesundheit und Spin-Off des Deutschen Herzzentrums der Charité und der Charité - Universitätsmedizin Berlin, gab heute die Unterzeichnung eines Distributionsvertrags mit dem österreichischen Unternehmen Neucomed GmbH bekannt. Die Vertragsunterzeichnung fand auf dem diesjährigen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Herz- und Thoraxchirurgie (EACTS) statt.Durch diese Partnerschaft wird Neucomed exklusiver Vertriebspartner für die innovativen Produkte von x-cardiac in Österreich. Die Produkte von x-cardiac nutzen fortschrittliche KI-Technologien, um postoperative Komplikationen nach größeren Herzoperationen vorherzusagen und somit die Patientenversorgung erheblich zu verbessern."Wir freuen uns mit Neucomed einen Partner gefunden zu haben, der sich durch seine Expertise in der Vermarktung von medizinischen Geräten im Bereich Kardiologie, Herzchirurgie, Neurologie und Schlafmedizin auszeichnet", sagte Oliver Höppner, CEO von x-cardiac. "Diese Partnerschaft eröffnet uns die Möglichkeit, unsere KI-basierten Medizinprodukte auch erstmals außerhalb von Deutschland einzusetzen und so einen Beitrag für eine mögliche Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Patienten in Österreich zu leisten."Neucomed GmbH, gegründet 2016, spezialisiert sich auf den Vertrieb von medizinischen Geräten zur Diagnose und Behandlung von Herzinsuffizienz, Hypertonie, strukturellen Herzkrankheiten, Epilepsie, sowie Schlafapnoe."Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft, die es Neucomed ermöglicht, unser Angebot an hochwertigen medizinischen Lösungen mit den fortschrittlichen Produkten von x-cardiac zu ergänzen", sagte Erwin Müller, CEO von Neucomed. "Gemeinsam werden wir weiterhin innovative Lösungen bieten, die das Leben von Patienten verbessern."Für weitere Informationen über x-cardiac GmbH und die Partnerschaft mit Neucomed GmbH besuchen Sie bitte www.xcardiac.com.Über x-cardiac GmbH x-cardiac ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen und ein Spin-Off des Deutschen Herzzentrums Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Das Unternehmen verwendet KI-Technologien, um postoperative Komplikationen bei Herzpatienten vorherzusagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.xcardiac.com.Über Neucomed GmbH Neucomed GmbH vertreibt medizinische Geräte zur Behandlung von kardiologischen, herzchirurgischen neurologischen und respiratorischen Erkrankungen. Mit einem speziellen Fokus auf Herzinsuffizienz, strukturellen Herzkrankheiten, sowie Epilepsie und Schlafapnoe setzt sich Neucomed dafür ein, das Leben von Patienten in Österreich zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.neucomed.com.Pressekontakt:x-cardiac GmbHpresse@xcardiac.comwww.xcardiac.comOriginal-Content von: x-cardiac GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161585/5902414