Zürich - Die Firmenpleiten in der Schweiz sind in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres in die Höhe geschnellt. Laut den Angaben des Wirtschaftsinformationsdienstes Dun & Bradstreet vom Mittwoch wurden in dieser Zeit 4475 Unternehmensinsolvenzen eröffnet. Das waren 16 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Besonders stark ist die Zahl der Insolvenzen in der Südwestschweiz angestiegen. Dort nahm sie um 26 Prozent zu, während die Zentralschweiz ...

