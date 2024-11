FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca bei einem unveränderten Kursziel von 10500 Pence von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Erwartungen an den Krebs-Antikörper Dapotamab seien am Markt inzwischen gesunken, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Seine Skepsis sei ein wesentlicher Beweggrund für seine Verkaufsempfehlung nach der Präsentation auf der World Conference on Lung Cancer (WCLC) gewesen./ag/gl



