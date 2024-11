Bielefeld (ots) -Im Vertrieb zählt jede Sekunde. Wer nicht schnell genug reagiert, verliert möglicherweise einen wichtigen Kunden. Das ist zwar oft bekannt, doch tatsächlich fehlt es vielen Unternehmen in der Praxis an der nötigen Effizienz, um blitzschnell auf Anfragen zu reagieren."Wer in dieser kurzen Zeit von 60 Sekunden reagiert, hat eine deutlich höhere Abschlusschance. Automatisierte Prozesse und effiziente Kommunikationstools können hier den entscheidenden Unterschied machen", erklärt Dennis Melson, Geschäftsführer der Simpli GmbH und Vertriebs- und (KI-)Softwareexperten. Warum eine blitzschnelle Antwort der Schlüssel zum Erfolg im Vertrieb ist und wie Unternehmen das mit KI leicht umsetzen, verrät er Ihnen in diesem Beitrag.Die Bedeutung der Reaktionsgeschwindigkeit für die KundengewinnungFast jedes Unternehmen kennt die Situation, wenn trotz aller Bemühungen die Marketingstrategien nicht zum Erfolg führen und die gewünschte Wirkung der eigenen Leads ausbleibt. Der Grund für schlechte Conversion Rates ist meistens in zu langsamen Reaktionszeiten zu finden. Besuchen Interessierte eine Webseite und nehmen Kontakt auf, ist das ein wichtiger Moment für den Aufbau von Kundenbeziehungen. Verpufft dieser, weil sie zu lange auf eine Antwort warten müssen, wandern sie zu Wettbewerbern ab, die zuverlässiger und schneller reagieren, oder verlieren schlicht das Interesse. Wer sein Speed to Lead verbessert und die Vorteile der KI nutzt, gewinnt mehr Kunden und agiert erfolgreicher auf dem Markt.Speed to Lead - Reaktion auf Anfragen und wie sie verbessert wirdWie schnell ein Unternehmen auf eine Kontaktaufnahme reagiert, beeinflusst den Erfolg im Vertrieb maßgeblich. Diese Reaktionszeit wird auch als Speed to Lead bezeichnet. Zahlreiche Untersuchungen legen offen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses steigt, je niedriger der Speed to Lead ausfällt. In der heutigen Zeit erkennen Algorithmen der sozialen Medien direkt, wenn ein bestimmtes Produkt gesucht wird. In Folge erhalten die suchenden Personen verstärkt Werbung für dieses Produkt angezeigt - und zwar auch von Konkurrenzunternehmen. Wird somit eine Anfrage an ein bestimmtes Unternehmen geschickt und der Interessierte erhält keine zeitnahe Antwort, hat er direkt Alternativen, die er ohne größere Umstände nutzen kann. Das Unternehmen, das als Erstes auf eine Anfrage reagiert, ist dann in der Regel erfolgreich. Also: Schnelligkeit ist für die Gewinnung von Kunden in der heutigen Zeit wichtiger denn je.Erfolgt eine Reaktion bereits in der ersten Minute nach der Anfrage, steigert dies die Erfolgschancen für einen Kaufabschluss sogar um 391 Prozent im Vergleich dazu, wenn erst in der zweiten Minute reagiert wird. Wer es immerhin in den ersten fünf Minuten schafft zu antworten, erhöht seine Chance im Vergleich zur sechsten Minute um 800 Prozent, und im Vergleich zur Reaktion ab der 30. Minute liegt die Abschlusswahrscheinlichkeit bei einer Antwort innerhalb von fünf Minuten um ganze 2.100 Prozent höher. Diese Zahlen zeigen, dass eine schnelle Reaktion auf eine Anfrage über Erfolg und Misserfolg entscheidet, unabhängig davon, wie viel in das Marketing investiert wurde.Mit KI zu besseren AbschlüssenEine zeitnahe Antwort ist wichtig, doch nicht immer bestehen ausreichend personelle Ressourcen, um dies zu gewährleisten. Hier kommt die KI-Assistenz ins Spiel: Mit Eva von Simpli.bot hat Dennis Melson eine solche Lösung für die Kundenkommunikation entwickelt. Die KI-Assistentin Eva ist jederzeit einsatzbereit, überzeugt Kunden im persönlichen Gespräch mit einem hervorragenden Service und senkt den Vertriebsaufwand deutlich. So steigern Unternehmen ihre Antwortrate und ihre Erfolgsquote maßgeblich."Wir sehen sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden eine Antwortrate von über 95 Prozent. Das gelingt uns, weil unsere KI-Vertriebsmitarbeiter Anfragen innerhalb von nur 20 Sekunden beantworten können, also genau dann, wenn das Interesse der anfragenden Person am größten ist", so Dennis Melson.Über Dennis Melson und Tim Hoppe:Dennis Melson und Tim Hoppe sind die Geschäftsführer der Simpli GmbH. Als Vertriebs- und (KI-)Softwareexperten haben sie eine besondere Lösung für den Vertrieb entwickelt. Mit ihrer Marke Simpli.bot treiben sie KI-basierte Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter voran, die optimal geschult sind und kostengünstig sowie effizient arbeiten. Weitere Informationen über die KI-Vertriebsassistenz finden Sie unter: https://simpli.bot/Pressekontakt:Simpli GmbHvertreten durch die Geschäftsführer Tim Hoppe & Dennis MelsonE-Mail: info@simpli.botWebseite: https://simpli.bot/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Simpli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175994/5902511