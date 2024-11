NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Hold" belassen. Enttäuschende Volumina bei den Konsumentenmarken überschatteten die übertroffene Umsatzerwartung, schrieb Analyst David Hayes am Mittwochmorgen nach Zahlen. Nur dank der höheren Preise habe man dies kompensiert./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:07 / ET

