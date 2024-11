FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Käufen haben Investoren am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch auf den sich deutlich abzeichnenden Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl reagiert. Der Dax legte im frühen Xetra-Handel um 1,5 Prozent auf 19.544 Punkte deutlich zu. Vorbörslich waren zeitweise noch Verluste des Dax indiziert worden.

Der Republikaner Trump sicherte sich bei der Abstimmung in den USA laut Prognosen von Fernsehsendern den wichtigen Swing State Pennsylvania. Trump erklärte sich bereits zum Sieger der Wahl. Zuvor hatte er die Swing States North Carolina und Georgia für sich entschieden und sich damit einen entscheidenden Vorsprung vor seiner Kontrahentin Kamala Harris verschafft.

"Es war wohl wieder einmal die Wirtschaft, die den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im Wesentlichen entschieden hat", vermutet Robert Greil, Chefstratege beim Bankhaus Merck Finck. So hätten viele Amerikaner die stark gestiegenen Preise beklagt - auch wenn daran eher die Nachwirkungen der Covid-Pandemie Schuld gewesen seien als die Administration des noch amtierenden Präsidenten Joe Biden. Das habe jedoch "für viele Bürger an der Wahlurne offensichtlich keine große Rolle gespielt", so Greil.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Mittwochmorgen um 1,1 Prozent auf 26.848 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,5 Prozent hinzu.

Im deutschen Aktienhandel ist nach der Wahl in den USA der Automobilsektor klarer Verlierer. Hier befürchten Anleger Strafzölle der USA auf deutsche Importe. Die Kursverluste reichen von 2,6 Prozent bei Volkswagen bis zu 5,3 Prozent für BMW. Bei BMW kommt erschwerend eine enttäuschende Quartalsbilanz der Münchener hinzu.

Deutlich besser kamen bei Investoren die Geschäftsberichte von Siemens Healthineers und Fresenius an. Aktien von Siemens Healthineers führten mit plus 8,6 Prozent klar den Dax an. Fresenius verteuerten sich um 5,3 Prozent.

In der zweiten Reihe im MDax wurde der Quartalsbericht des Software-Dienstleisters Teamviewer abgestraft. Die Papiere brachen um 9 Prozent ein. Auch die Kurse von Evonik und Puma gerieten nach den Quartalsberichten der beiden Unternehmen unter Druck.

In der dritten Reihe im SDax brachen Evotec -Aktien um 12 Prozent ein nach unerwartet schwachen Geschäftszahlen. Ein operativer Rekordgewinn des Anlagenbauers Kontron ließ den Kurs der Aktien um 8,4 Prozent anziehen./bek/mis

