NEW YORK (dpa-AFX) - Der sich abzeichnende Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat an den Finanzmärkten unter anderem für Gewinne an den Aktienmärkten, beim US-Dollar und vor allem beim Bitcoin gesorgt. Insgesamt hielten sich die Ausschläge an den Kapitalmärkten aber in Grenzen. Viele Investoren waren vor allem auch beruhigt, dass nach der schnellen Entscheidung die Unsicherheit mit Blick auf die weitere politische Entwicklung in den USA gewichen ist. Noch steht das Gesamtergebnis nicht wirklich fest, doch ein Sieg scheint Trump kaum mehr zu nehmen. Anbei ein Überblick über die Entwicklung an den Börsen.

Bitcoin



Die älteste und bekannteste Kryptowährung ist in der Nacht auf Mittwoch auf den höchsten Stand ihrer Geschichte gestiegen. Der Kurs kletterte zeitweise über die Marke von 75.000 Dollar. Das Niveau konnte der Bitcoin nicht ganz halten, lag aber zuletzt mit rund 73.500 Dollar immer noch deutlich über dem Niveau vom Dienstagabend.

US-Aktien



An den US-Aktienmärkten zeichnen sich deutliche Gewinne ab. Die Futures auf die wichtigsten Indizes Dow Jones Industrial Average, S&P und Nasdaq legten am Mittwochvormittag deutlich zu. Die US-Börsen könnten damit nach einer kleinen Schwächephase in den vergangenen Tagen ihren Rekordlauf wieder aufnehmen.

Dollar



Der Dollar hat bereits früh in der Nacht auf Mittwoch auf den sich abzeichnenden Wahlsieg von Donald Trump mit deutlichen Zuwächsen reagiert. So zog der Kurs im Verhältnis zu den anderen weltweit führenden Währungen, dem japanischen Yen und dem Euro stark an. Der Euro rutschte bis auf 1,0703 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Anfang Juli ab. Zuletzt konnte sich der Kurs auf rund 1,0750 Dollar erholen, lag aber immer noch mehr als eineinhalb Cent unter dem Niveau vom Dienstagabend.

Deutscher Aktienmarkt



An der Frankfurter Börse hat der wahrscheinliche Wahlausgang in den Vereinigten Staaten zu deutlichen Gewinnen geführt. Der Dax legte mehr als ein Prozent auf rund 19.500 Punkte zu. Zu den Verlierern zählten unter anderem die Aktien der deutschen Autohersteller. Hier sorgten unter anderem die Furcht vor möglichen Strafzöllen für Verluste. Zudem legte BMW schwache Zahlen vor. Die Titel lagen gemeinsam mit den Aktien des Sportwagenbauers Porsche am Dax-Ende.

Tesla



Für Tesla-Investoren ist der wahrscheinliche Wahlsieg von Trump ein Festtag - schließlich ist Elon Musk, Gründer und Chef des E-Autobauers, ein großer Unterstützer von Donald Trump. Er wurde bei der Siegesrede von Trump ausführlich gelobt; allerdings für die Erfolge seines Raumfahrtunternehmens SpaceX. Die Tesla-Aktie legte in Deutschland zweistellig auf 260 Euro oder umgerechnet knapp 280 Dollar zu. Das wäre ein Anstieg von rund elf Prozent oder absolut gerechnet rund 90 Milliarden Dollar.

Asiatische Aktienmärkte



In Asien hat Trumps wahrscheinlicher Sieg unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während es in Japan nach oben ging, verzeichneten die chinesischen Börsen Verluste. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion sank um etwas mehr als zwei Prozent. "China ist Trumps Lieblingsziel für höhere Zölle", so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nicht ganz so stark wie in Hongkong war die Reaktion beim CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten, der ein halbes Prozent verlor. In Japan profitierten die Aktien von dem fallenden Yen, der die exportorientierte Wirtschaft des Landes stützt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 2,6 Prozent an./zb/stk/mis