New York - Der sich abzeichnende Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat an den Finanzmärkten unter anderem für Gewinne an den Aktienmärkten, beim US-Dollar und vor allem beim Bitcoin gesorgt. Insgesamt hielten sich die Ausschläge an den Kapitalmärkten aber in Grenzen. Viele Investoren waren vor allem auch beruhigt, dass nach der schnellen Entscheidung die Unsicherheit mit Blick auf die weitere politische Entwicklung in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...