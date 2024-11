FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.11.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1050 (1450) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASOS PRICE TARGET TO 450 (485) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 400 (470) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4037 (2918) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASTRAZENECA TO 'HOLD' (SELL) - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 360 (410) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 315 (345) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2580) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2410 (2340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 140 (165) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 655 (535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LBBW CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 440 (560) PENCE - RBC CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 545 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BURBERRY TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 900 (650) PENCE - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'BUY'



