HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Konzern habe in einem durchwachsenen Quartal gute Auftragstrends gezeigt, aber mit den Ergebnissen die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Analyst Christian Cohrs am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Den Ausblick habe das Unternehmen weitgehend bestätigt. Eine Kursschwäche wäre eine Kaufgelegenheit./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HAG0005

© 2024 dpa-AFX-Analyser