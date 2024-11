Die PS5 Pro soll das Erlebnis in einigen Games verbessern. In dieser Liste seht ihr, welche Spiele von dem Hardware-Upgrade überhaupt profitieren - und damit, ob sich der Kauf der Konsole für euch lohnt. Mit der PS5 Pro bringt Sony ein Mid-Gen-Update für die beliebte Playstation 5 heraus. Die Konsole zeichnet sich durch eine aktuellere Hardware aus, die Gamer:innen in einigen Spielen hohe Auflösungen und Framerates gleichzeitig bescheren soll. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...