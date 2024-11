Berlin - Die Linken-Parteichefin Ines Schwerdtner sieht den voraussichtlichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA als Alarmsignal. "Trumps Wahlsieg ist brandgefährlich: für die Menschen in den USA, aber vor allem auch für die Welt", sagte sie der "Rheinischen Post" am Mittwoch. "Ein unberechenbarer, notorischer Lügner" sollte ihrer Ansicht nach nicht die Kontrolle über US-Atomwaffen haben.



Schwerdtner warb für ein vorsorgliches Handeln in Deutschland. "Die Wahl Trumps ist ein Alarmsignal für die Bundesregierung: Wir müssen uns jetzt von den USA unabhängig machen und wir brauchen eine Sozialpolitik für die breite Mehrheit, wenn wir nicht in einem autoritären Alptraum aufwachen wollen", sagte die Linkenchefin.

