Eigentlich sind To-do-Listen ein praktisches Tool zur Selbstorganisation. Aber was, wenn sie zum Stressfaktor mutieren? Eine Expertin weiß Rat. To-do-Listen dürften bei vielen für gemischte Gefühle sorgen: Ein Häkchen zu setzen fühlt sich gut an, endlose unerledigte Aufgaben lösen Stress aus. Wie man die Listen bestmöglich für sich nutzen kann, weiß Rebecca Arnold. Sie ist Leadership-Expertin und hat unter anderem schon Dozent:innen an der Uni Harvard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...